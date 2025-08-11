Jessica Bueno rompe su silencio y aclara las críticas por sus vacaciones de lujo: “No gasto nada ahí”

Jessica Bueno está a punto de embarcarse en una de las aventuras más exigentes de su carrera televisiva: Supervivientes: All Stars. Pero antes de poner rumbo a Honduras, la modelo ha protagonizado un inesperado revuelo en redes sociales… y no precisamente por su próxima participación en el reality.

Las imágenes de Jessica disfrutando de unos días en Ibiza con amigas, navegando en un barco de lujo por Formentera, desataron un aluvión de comentarios. Mientras algunos seguidores se alegraban de verla feliz y relajada, otros no tardaron en cuestionar su situación económica e incluso su papel como madre.

“No me gasto nada ahí”

Fiel a su carácter transparente, Jessica decidió responder desde su cuenta de Instagram para zanjar rumores: “A los que os preocupáis por mis ahorros y economía… No me gasto nada ahí. O me están pagando o me están cediendo la experiencia”, aclaró. La modelo explicó que gran parte de las escapadas que comparte en redes forman parte de colaboraciones o campañas publicitarias, fruto de su trabajo como creadora de contenido y colaboradora televisiva en programas como ¡De Viernes!.

“Gracias a Dios, si me quisiera ir de vacaciones porque me lo merezco, podría. Pero gran parte de lo que veis son colaboraciones”, insistió.

El reparto del tiempo con sus hijos

Otro de los puntos que Jessica no quiso dejar pasar fueron las críticas relacionadas con sus hijos. Aunque reconoció que no tendría por qué dar explicaciones, admitió que “a las madres les toca la fibra” este tipo de comentarios.

“Mis peques están quince días con sus padres y quince conmigo. Esta primera quincena les tocaba a ellos, y aprovecho para hacer planes sin ellos porque no están conmigo”, explicó.

Así, mientras Kiko Rivera y Jota Peleteiro disfrutan de su tiempo con los pequeños, Jessica se permite desconectar antes de un otoño que promete ser intenso.

Cuenta atrás para Honduras

La modelo ya tiene la mente puesta en Supervivientes: All Stars, donde asegura que lo más duro será la distancia con sus hijos: “Este año será diferente porque de septiembre a, ojalá, dos meses, me voy a Supervivientes y no voy a estar con ellos. Va a ser mi debilidad allí dentro”.

Aun así, lo afronta como un reto personal y profesional, convencida de que, cuando regrese, aprovechará al máximo cada minuto junto a ellos. Y, con su habitual toque de humor, cerró el mensaje dejando claro que no piensa dejar que las críticas empañen su verano: “Las explicaciones por hoy han terminado, me he pasado. A seguir las vacaciones”.