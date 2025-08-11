Maluma para su concierto para regañar a una fan que llevó a un bebé: “Es un acto de irresponsabilidad”
El cantante colombiano detuvo su show en México
La noche prometía ser pura música, baile y emoción en la Ciudad de México, pero Maluma sorprendió a todos cuando, en pleno concierto, interrumpió el show para lanzar un mensaje directo… y muy contundente. El motivo: una asistente tenía en brazos a un bebé de apenas un año en medio de un ambiente con decibeles altísimos.
Con gesto serio y un tono más paternal que de estrella pop, el colombiano se dirigió a la mujer desde el escenario: “¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí”.
Lejos de buscar la polémica gratuita, Maluma quiso dejar claro que su intención era proteger al pequeño: “La próxima vez protéjale los oídos o algo. Esto es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y respeto porque yo también soy papá”.
Un mensaje como padre
El cantante, que desde la llegada de su hija París se ha mostrado especialmente sensible con temas relacionados con la infancia, aprovechó el momento para compartir una confesión personal: “Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”.
Reacciones encontradas en redes
La escena, captada por varios asistentes, no tardó en viralizarse. En redes sociales, cientos de usuarios aplaudieron el gesto del artista, valorando su preocupación por la salud auditiva del menor. Otros, sin embargo, consideraron que su forma de expresarlo pudo ser más suave.
Sea como sea, Maluma dejó claro que su prioridad, incluso en medio de un estadio repleto de fans, es velar por el bienestar de los más pequeños… aunque eso signifique detener el ritmo de la fiesta por unos minutos.
