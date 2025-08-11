Mario Casas y Melyssa Pinto disfrutan de un día en familia coronado con un romántico beso
Mario Casas y Melyssa Pinto, amor, deporte y familia en un día muy especial
La química entre Mario Casas y Melyssa Pinto es innegable, y esta vez lo han vuelto a demostrar en un plan tan activo como familiar. La pareja disfrutó de una jornada de escalada en un rocódromo de Madrid junto a Daniel Casas, el hermano pequeño del actor, y una amiga, dejando claro que su relación está en un momento muy dulce.
Escalada, risas y un beso que lo dice todo
El plan tuvo lugar en el conocido centro Sputnik Climbing, donde el grupo pasó varias horas practicando escalada. Entre risas, retos en el muro y momentos de complicidad, Mario y Melyssa no ocultaron su cariño: el actor abrazó a su pareja por el hombro y le dio un beso en los labios, un gesto espontáneo que confirma que su amor está más fuerte que nunca.
Un vínculo muy especial con la familia Casas
Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la cercanía de Melyssa con su cuñado Daniel. La influencer se ha ganado el cariño de toda la familia del protagonista de Contratiempo, encajando a la perfección desde el primer día.
Look deportivo y mucha sintonía
Para la ocasión, Melyssa lució un conjunto deportivo negro de top y pantalón a juego, mientras que Mario apostó por un pantalón corto amarillo y camiseta sin mangas blanca, completando el look con un bolso deportivo.
Tras varias horas en el rocódromo, el grupo salió junto y se dirigió al coche del actor, que los llevó de regreso a casa. Una imagen que refleja cómo la pareja combina su amor por el deporte con momentos familiares, disfrutando de una etapa de estabilidad y felicidad.
