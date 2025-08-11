Los mensajes que circulan por Instagram y que señalan a Manu como nuevo ganador de Pasapalabra: "Eres el ganador, un campeón"

Manu y Rosa siguen en la encarnizada lucha de hacerse con la victoria en Pasapalabra y conquistar el rosco y su ansiado bote final. Una cifra que ronda ya los 2 millones de euros y que por el momento, sigue a la espera de un afortunado dueño.

Donde las quinielas están más que abiertas es en las redes sociales, sobre todo, entre los seguidores del programa, que especulan con quién podría ser el agraciado que acabará volviéndose millonario.

En un vídeo compartido por el programa en Instagram, en el que ambos concursantes se someten a un exhaustivo test para medir cuánto saben del programa, los comentario parecen decantarse del lado de Manu. "Manu mereces el bote. Eres Genial, a parte de educado, tolerante y buen nivel académico, eres muy simpatico, empatico. Saludos te veo desde Venezuela. Un abrazo de luz para ti, muchas bendiciones de Suerte", reza uno de los mesajes.

"Cualquiera de los dos os lo merecéis, sois geniales. Pero es que Manu es mi MANU", dice otra seguidora o "Manu tu eres el ganador del Bote te lo mereces", son algunos de los mensajes dedicados al madrileño de parte de todos aquellos que los dan como ganador del bote.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.