Ocho trucos caseros que transformarán tu piel y tu melena
El sol, el cloro y el calor castigan tu piel y tu pelo
No siempre hay que gastar fortunas en productos de lujo para lucir espectacular. A veces, los mejores aliados están… ¡En tu propia cocina! Te traemos una selección de remedios naturales que han pasado de generación en generación y que siguen funcionando como el primer día.
Uñas fuertes con un toque de ajo
Si tus uñas se rompen con solo mirarlas, el ajo puede convertirse en tu salvación. Solo tienes que machacar un diente, hacerlo polvo y mezclarlo con tu esmalte transparente. En pocos días, notarás cómo se fortalecen y crecen más sanas. Y si quieres darles un acabado impecable, el limón es tu mejor amigo para blanquearlas de forma natural.
Mascarillas que transforman tu melena
Pelo seco, apagado o sin vida… dile adiós con una mezcla infalible: mayonesa, clara de huevo y aceite de oliva. Dos cucharadas de mayonesa, dos claras y una cucharada de aceite harán que tu cabello recupere el brillo y la suavidad dignos de una modelo de pasarela.
Agua fría: tu nuevo lifting casero
Aunque una ducha caliente es deliciosa, tu piel te agradecerá unos minutos de agua fría. Dirige el chorro a piernas y abdomen durante cinco minutos para mejorar la circulación, reafirmar y darle un aspecto más tonificado.
Adiós hinchazón y ojeras
Pepino o papa en rodajas para desinflamar y refrescar, o dos cucharas frías para deshinchar los ojos después de una mala noche: trucos sencillos, rápidos y eficaces.
Miel para una piel de seda
Mezcla dos cucharadas de miel con una de vinagre de manzana o jugo de limón y aplícala en tu rostro. Este ritual hidrata, calma y suaviza, dejando tu piel radiante y libre de irritaciones.
Cabello graso bajo control
Si tu melena se engrasa con facilidad, mezcla jugo de medio limón con media taza de té negro y úsalo como enjuague. El resultado: cabello fresco y ligero.
Sonrisa y aliento fresco al instante
Mastica hojas de cilantro o hierbabuena durante cinco minutos para eliminar el mal aliento de forma natural y rápida.
Adiós granitos y errores de autobronceador
Una gota de pasta de dientes sobre un granito puede secarlo de la noche a la mañana (solo en emergencias). Y si tu bronceado en casa ha salido mal, el polvo para hornear mezclado con agua es tu borrador mágico.
Con estos remedios, tu piel, tu cabello y hasta tu sonrisa estarán siempre listos para brillar… sin salir de casa.
