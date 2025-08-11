Pasapalabra se prepara para anunciar la bomba más esperada: el plató vivirá uno de los momentos más emotivos de los últimos años

Pasapalabra vivirá esta tarde uno de los momentos más emocionantes en años, un esperado reencuentro que llave unas cuantas temporadas sin producirse y que será una grata sorpresa para Roberto Leal, presentador del programa.

Estamos hablando de la visita de Alfred García al programa. El catalán fue uno de los concursantes de Operación Triunfo en 2017, edición en la que coincidió con Roberto Leal al frente del reality. Un esperado reencuentro entre ambos que se produce 8 años después de la primera vez que coincidieron en un plató. "Yo te he dado biberones", bromeaba el presentador.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.