Penélope Cruz enloquece a Puerto Rico en el concierto de Bad Bunny: “Acho, PR es otra cosa”

La actriz española se ha convertido en la invitada más inesperada —y más aplaudida— en uno de los conciertos más vibrantes del momento: la residencia No me quiero ir de aquí de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como El Choli.

La estrella de Hollywood, que vive con Javier Bardem y sus hijos en una exclusiva urbanización de Madrid, voló hasta la isla para disfrutar de una noche única… y terminó robándose el show.

Un escenario tropical, una energía arrolladora y una estrella internacional

El concierto ya prometía ser inolvidable: un despliegue escénico que combinaba elementos tropicales, una casa en medio del estadio y la atmósfera única que caracteriza al puertorriqueño. Pero cuando Penélope apareció sobre el escenario, la temperatura subió aún más.

Sonriente y visiblemente emocionada, la de Alcobendas tomó el micrófono para presentar uno de los momentos más icónicos del espectáculo: el inicio del hit Voy a llevarte pa PR. Y lo hizo pronunciando, con pasión y acento incluido, la frase que todo el público esperaba: “Acho, PR es otra cosa”.

El público, rendido a sus pies

La respuesta fue inmediata: gritos, aplausos y una ovación que hizo temblar El Choli. Bad Bunny, cómplice de su invitada, remató el momento con un “ella lo sabe”, provocando todavía más euforia entre los asistentes.

En cuestión de segundos, Penélope pasó de espectadora de lujo a protagonista absoluta, viviendo la experiencia con la misma intensidad que cualquier fan.

Una residencia de estrellas y raíces

La presencia de Penélope Cruz se suma a la larga lista de celebridades que han pasado por el escenario en esta serie de conciertos que ya ha colgado el cartel de “no hay billetes” varias noches seguidas. Ricky Martin, LeBron James, Zion, José Juan Barea, Ñejo, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Luis Guzmán o Damian Priest también han repetido el famoso “Acho, PR es otra cosa” para delirio del público.

Más allá de los rostros conocidos, lo que hace tan especial esta residencia de 30 noches es la conexión de Bad Bunny con sus raíces. Cada actuación es una celebración de Puerto Rico, su cultura y su gente, y Penélope Cruz lo entendió a la perfección.