Polémica en redes tras el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba con una oleada de mensajes islamófobos: "Fuera musulmanes"

Lo que debía ser un momento de tristeza y unión para proteger uno de los monumentos más icónicos de nuestro país, ha terminado por convertirse en un hervidero de odio en redes sociales. El incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, que afortunadamente fue controlado con rapidez, ha destapado una oleada de mensajes islamófobos que han dejado helados a muchos.

Del patrimonio histórico… al odio sin filtros

“Fuera musulmanes”, “Muerte a los moros” o “Hay que acabar con la historia de un conquistador sanguinario”… son solo algunos de los mensajes que se han podido leer en X (antes Twitter) tras conocerse la noticia. Mientras las llamas dañaban parte de un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad, algunos usuarios no dudaban en celebrar lo ocurrido, incluso sugiriendo “aprovechar” para destruir el resto.

Una disputa que va más allá del fuego

En medio del desastre, también se reavivó una vieja polémica: ¿debe llamarse “Mezquita” o “Mezquita-Catedral”? Para unos, es un símbolo de la época dorada musulmana; para otros, una iglesia desde hace casi ocho siglos. Incluso hubo quienes relacionaron el incendio con la reciente controversia en Jumilla (Murcia) por el veto a dos celebraciones musulmanas en instalaciones deportivas, acusando a los medios de manipular por usar uno u otro nombre.

La política entra en escena

Las reacciones no se han limitado al mundo digital. El diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, criticó duramente que desde la ultraderecha “se haya salido a celebrar” un suceso que afecta a un bien cultural e histórico de valor incalculable.

El fuego ya está extinguido, pero el incendio social que ha provocado sigue ardiendo en redes. Una prueba más de que, en la era digital, las llamas del odio pueden propagarse más rápido que cualquier chispa.