Polémica por la venta de la casa familiar de los Obregón en Mallorca (valorada en 35 millones): "Es absurdo todo lo que se está diciendo"

Ana Obregón y su familia decidieron poner a la venta la emblemática residencia de Mallorca conocida como El Manantial, una lujosa finca de más de 1.000 metros cuadrados situada en la exclusiva Costa de los Pinos. Durante décadas, esta mansión fue el lugar de veraneo y reuniones familiares, pero tras las pérdidas de Aless Lequio y los padres de la actriz, la casa se convirtió en un espacio cargado de nostalgia. El inmueble, valorado en 35 millones de euros, cuenta con siete habitaciones, piscina, solárium, embarcadero privado y acceso directo a la playa.

El proceso de venta, que la familia ha intentado llevar con discreción, ha estado rodeado de especulaciones en los últimos meses. Se ha hablado de supuestas dificultades para encontrar comprador o desacuerdos familiares, lo que ha incrementado el interés mediático en torno a la operación.

Ante estas informaciones, Javier García Obregón ha decidido pronunciarse de manera escueta pero contundente. "No, no comments. Es absurdo todo lo que se está diciendo. Prefiero no dar comentarios", ha declarado. Añade además que "todo perfecto" y que "todo va con los calendarios establecidos", queriendo así zanjar la polémica y dejar claro que no existe ningún conflicto en la venta de una de las propiedades más exclusivas y codiciadas de Mallorca.