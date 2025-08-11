Rosa María Molló deja la Defensoría de la Audiencia de RTVE y Beatriz Ariño tomará el relevo en su lugar

Rosa María Molló pondrá fin a su etapa como Defensora de la Audiencia de RTVE el próximo 18 de agosto. La periodista cederá el puesto a Beatriz Ariño, quien será la encargada de atender desde esa fecha las quejas, sugerencias y reclamaciones de los espectadores del ente público. El relevo llega tras el anuncio de que Molló pasará a presentar el informativo '24 horas' de RNE a partir de la próxima temporada.

En un comunicado difundido por RTVE, Molló ha valorado su año en el cargo como una etapa marcada por el diálogo con la audiencia: "Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios, con un estilo de comunicación más empático y directo". También ha destacado la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la mejora de la radiotelevisión pública.

Por su parte, Beatriz Ariño afronta el nuevo reto con el objetivo de mantener la línea de trabajo de sus predecesoras: "Mi intención es continuar el trabajo, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva". La periodista cuenta con una amplia trayectoria en RTVE, donde ha trabajado en espacios como 'Informe Semanal', 'Los desayunos de TVE' y 'La hora de La 1'.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Ariño ha sido redactora, editora y presentadora en distintos informativos y programas de la corporación. También ha desempeñado funciones de coordinación en 'Los desayunos de TVE' y 'La hora de La 1', además de ser editora del Canal 24 horas y adjunta a la Dirección de Centros Territoriales. En el ámbito académico, imparte clases en varios másteres de RTVE.