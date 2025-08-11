Sheila Casas se arropa en su círculo más cercano tras el ataque de Álvaro Muñoz Escassi

Sheila Casas afronta una nueva etapa personal tras su mediática separación de Álvaro Muñoz Escassi. La abogada, siempre discreta, ha decidido volcarse en sí misma y en su círculo más íntimo, alejándose del ruido mediático y apostando por planes tranquilos con las personas que nunca le fallan.

Paseos, risas y confidencias

Sheila no se esconde: sus amigas de toda la vida y su familia han sido su refugio en estos meses. Se la ha visto disfrutando de paseos por la ciudad, charlas sin prisas y momentos de desconexión, esos que ayudan a recomponer las piezas del corazón. Aunque Escassi habló recientemente sobre la ruptura, asegurando que no hubo terceras personas y que “simplemente faltaron ganas”, ella ha preferido no responder y seguir su camino.

Entre la calma y la discreción

La hermana de Mario Casas mantiene un perfil bajo, centrada en sus compromisos profesionales y en recuperar su equilibrio emocional. Ha encontrado en la rutina, el autocuidado y el apoyo de los suyos la mejor fórmula para avanzar.

Con la vista puesta en el futuro

Sin dramatismos y con mucha serenidad, Sheila Casas demuestra que pasar página es posible cuando una se rodea de gente que suma. Un verano distinto, sí, pero también lleno de oportunidades para empezar de nuevo y redescubrirse, paso a paso.