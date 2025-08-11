Turismo dental en Marruecos: la tentadora (y arriesgada) moda que mezcla carillas, camellos y quads por menos de 900 euros

Una sonrisa perfecta, un paseo en camello por el desierto y hasta una ruta en quads. No es el guion de un reality de lujo, sino la última tendencia que arrasa en redes: el turismo dental en Marruecos. Prometido como “la experiencia completa” desde que pisas el avión, estas ofertas seducen con precios imbatibles y un plan que combina estética dental y aventuras dignas de Instagram. Pero, ojo, los expertos ya advierten: esta moda puede salir muy cara… para tu salud.

Un viaje “todo incluido” con sonrisa de regalo

La estrategia es irresistible: llegas a Marruecos y te recibe un chófer privado en el aeropuerto, te lleva al hotel y se convierte en tu sombra durante todo el viaje. Entre cita y cita en la clínica, hay tiempo para perderse por la bulliciosa plaza de Jemaa el-Fna, montar a caballo, pasear en camello o sentir la adrenalina sobre un quad por las dunas. Todo documentado en vídeos que las propias clínicas cuelgan en redes para tentar a nuevos clientes.

No son pocos los españoles que han caído en la tentación. “Soy de Sevilla y he venido aquí a Tánger a hacerme las carillas de composite”, confiesa una joven sonriente en uno de estos vídeos. Y es que, por el precio de una sola carilla en España, en Marruecos ofrecen un tratamiento completo… con excursiones incluidas.

Los precios que revolucionan Instagram

Las ofertas van de lo “simple” a lo más VIP:

Paquete básico: 20 carillas por 650 euros.

20 carillas por 650 euros. Paquete medio: 20 carillas + 2 noches de hotel por 740 euros.

20 carillas + 2 noches de hotel por 740 euros. Paquete completo: 20 carillas + 2 noches de hotel + coche privado + excursión en quads + paseo en camello por 850 euros.

En España, solo una carilla cuesta entre 600 y 1.000 euros. El contraste de precios es tal que muchos no se lo piensan dos veces… hasta que los dentistas ponen el freno.

La advertencia de los expertos

El Consejo General de Dentistas en España ha encendido todas las alarmas: cualquier tratamiento odontológico debe hacerse por un profesional colegiado, en un centro que cumpla las condiciones de seguridad. Lo que preocupa es la falta de diagnóstico previo y el riesgo de daños irreversibles.

El doctor Ferrán Llansana, de Excellence Dental, recuerda casos tras el boom del turismo dental en Turquía: “Pacientes con dientes excesivamente limados, problemas de despegamiento… en algunos casos era un auténtico desastre estético y funcional”.

El lado menos ‘instagrameable’

Detrás de las fotos en camello y las sonrisas impecables, puede esconderse una factura médica mucho más alta. Y es que lo que empieza como una escapada low cost puede terminar en meses de tratamientos de reparación en España.

Aun así, la tendencia sigue creciendo, impulsada por influencers, vídeos virales y la promesa de una transformación exprés. La pregunta es: ¿vale la pena el riesgo por una foto perfecta?