Nueva fórmula
TVE sustituye 'La pirámide' en la tarde del lunes: lo cambia por 'Malas lenguas', que está en su mejor momento
La cadena pública modifica su tarde del 11 de agosto y el concurso de Itziar Miranda podría tener solo dos emisiones esta semana.
Carlos Merenciano
TVE ha decidido apartar 'La pirámide' de su programación este lunes 11 de agosto para dar más protagonismo a 'Malas lenguas', el espacio que conduce Aida Bao durante el verano. El programa de actualidad se emitirá en dos tramos: el primero en su horario habitual, de 15:55 a 17:20 horas, y el segundo, de manera excepcional, en simulcast en La 1 y La 2 a partir de las 19:20 horas, justo después de 'La Promesa'.
El concurso presentado por Itziar Miranda, producido por Globomedia, no ha conseguido consolidarse desde su estreno el pasado 18 de julio, moviéndose entre el 5% y el 6% de cuota. Su emisión de este lunes queda cancelada y esta semana, en principio, solo contará con dos entregas.
Los nuevos programas se emitirían el miércoles y el jueves, ya que el martes se ofrecerá el partido de pretemporada entre el Tirol y el Real Madrid y el viernes 15 de agosto, festivo nacional, La 1 modificará toda su programación de tarde. Todo esto, en caso de que La 1 siga apostando por el concurso de Miranda, y la decisión de emitir en simulcast 'Malas lenguas' no sea definitivo.
Con esta decisión, la cadena pública refuerza su apuesta por el magacín político, que atraviesa su mejor momento desde junio. El formato, que Aida Bao presenta en sustitución de Jesús Cintora, ha cerrado su última semana con un 8,6% de cuota media, su registro más alto de los últimos meses.
