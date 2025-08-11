La última "conquista" de Iker Casillas echa más leña al fuego en la comparación con Escassi: "Uno es un señor y el otro..."

Su reciente ruptura y viejas polémicas han rodeado en los últimos meses al entorno de Álvaro Muñoz Escassi. Ahora, Sandra Madoc ha salido al paso para dejar clara cuál es su situación actual respecto al conocido jinete, marcando una postura firme y definitiva. En unas declaraciones contundentes al equipo de Europa Press, la canaria no ha dejado lugar a dudas: "Escassi está completamente enterrado. El año pasado se enterró y nosotros no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto. Y eso sí que es verdad que es rotundo, que no lo va a ver".

En su testimonio, Sandra deja entrever que ambos mantienen estilos de vida totalmente opuestos: "No sigue en absoluto mi estilo de vida. Yo, cuando la gente no fluye conmigo, prefiero no tenerlos en mi camino". De este modo, la relación entre ambos queda cerrada y sin posibilidad de reconciliación.

Además, ha querido aclarar los rumores sobre cualquier parecido o relación entre Escassi e Iker Casillas, el exfutbolista: "No, no, no, no, no, no, en absoluto. Estamos hablando por un lado de un señor maravilloso y por otro de una persona, pues que ya te digo que...", diferenció con claridad, evidenciando su respeto y admiración por Casillas.

Visiblemente emocionada, ha defendido la integridad del exguardameta: "Por supuesto, sí. Eso le honra muchísimo, ya te digo, si al final es una persona con la que yo no he tenido nada malo, o sea, es una persona a la que yo tengo muchísima admiración y, de hecho, yo he admitido que me hacía ilusión conocerle, pero las cosas no han salido bien y no se han dado como a lo mejor yo hubiese querido".

Con estas palabras, Sandra Madoc zanja todo tipo de especulación y cierra un capítulo de su vida, dejando claro su aprecio por quienes sí considera valiosos en su camino y desmarcándose por completo de Escassi, con quien afirma no volverá a tener ningún vínculo.