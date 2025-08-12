Alejandra Rubio y Carmen Borrego: la guerra de las Campos se enciende otra vez... y José María Almoguera está en el centro del huracán
Alejandra Rubio y Carmen Borrego reavivan su guerra
El apellido Campos vuelve a ser protagonista de la crónica social y, como ya es tradición, no por un motivo precisamente apacible. Alejandra Rubio y Carmen Borrego, tía y sobrina, han vuelto a cruzar reproches en televisión, reabriendo una herida familiar que parecía estar cerrada… al menos de puertas para afuera.
El detonante, esta vez, tiene nombre y apellidos: José María Almoguera, hijo de Carmen y primo de Alejandra. Un vínculo familiar que, lejos de unir, ha terminado por convertirse en un nuevo motivo de tensión frente a las cámaras.
“No me fío de nadie”
Todo comenzaba en Vamos a ver, donde Carmen pedía públicamente a su sobrina que confiara en José María, asegurando que él no se acercaría a ella con intereses ocultos ni para “vender” información. Pero Alejandra, pareja de Carlo Costanzia, no se mordía la lengua: “Tengo la sensación de que no me puedo fiar de nadie”.
La joven explicaba que aún no ha coincidido con su primo porque “no ha surgido” y dejaba claro que, si le insisten demasiado, es más fácil que se aleje.
Cruces de dardos televisivos
El asunto subió de temperatura cuando Alejandra reaccionó a unas palabras que Carmen soltó en otro programa: “Si sospecha de mi hijo, que no lo vea, pero que tampoco hable de él”. Una frase que dejó estupefacta a la hija de Terelu: “No me apetece que pase esto, sentarme en un plató y que me pregunten ‘¿Y qué tal?’. No me apetece este tema”.
Marta López salió en defensa de José María, asegurando que él siempre se queda con “una carita” cuando se toca el tema. Alejandra, sin embargo, se sintió señalada: “Esta es la cosa, que yo soy la bruja”. Y, aprovechando, volvió a recordar que ella no vive de exclusivas: “Yo cobro una porquería comparado con una exclusiva”.
Carmen pide la paz… pero marca distancia
En TardeAR, una Carmen Borrego más calmada optó por rebajar la tensión: “Estoy un poco cansada del tema, no voy a contestar”. Reconoció que estos enfrentamientos con su sobrina “se llevan por delante a la familia” y dejó claro que no quiere que la relación con Terelu se vea afectada.
Aun así, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Creo que es más fácil decir que no quiere tener relación con mi hijo”. Con ello, cerraba un capítulo… al menos hasta la próxima entrega del ya eterno culebrón Campos.
