Arantxa de Benito indignada estalla contra la joven a la que acusa de presunta estafa: "Te has quedado con muchísimo dinero de muchísimas personas y somos víctimas de un engaño"

Lo que prometía ser el concierto del año para Arantxa de Benito y su círculo más cercano se ha convertido en una auténtica pesadilla. La presentadora, apasionada de la música y habitual en los grandes eventos, ha denunciado públicamente que ha sido víctima de una presunta estafa que le ha dejado sin entradas para ver a Coldplay en Londres el próximo 26 de agosto… y con un disgusto monumental.

Arantxa asegura que una joven de 21 años, hija de un conocido empresario del sector musical, le habría prometido conseguir 15 entradas para el espectáculo, a cambio de un pago por adelantado de 6.000 euros. “Quería compartir con vosotros la rabia, la indignación y la impotencia que me ha creado esta situación. Compramos las entradas hace nueve meses y nos hemos encontrado con que eran falsas”, explicaba en un comunicado en redes sociales.

El sueño truncado

La expareja de Guti contaba que tanto ella como sus amigos ya tenían vuelos y hoteles pagados para Londres. Sin embargo, tras un incidente similar con otros conocidos en un concierto de AC/DC, decidió comprobar la validez de las entradas… y fue entonces cuando descubrió que ni las entradas ni la factura eran auténticas.

Arantxa no se quedó callada y acudió a ‘TardeAR’ para explicar lo ocurrido. Allí, la joven señalada entró por teléfono para dar su versión: “Ha habido un lío con las entradas. Yo se las iba a conseguir, pero ella empezó con 15 y luego con 8. Dice que son falsas, pero eso no es así”. Una defensa que no convenció a la presentadora: “Que forma de intentar dar la vuelta a la tortilla. Te has quedado con muchísimo dinero de muchísimas personas y somos víctimas de un engaño”.

La batalla legal comienza

Ambas partes han confirmado que han iniciado acciones legales. Arantxa ha insistido en que no es la única perjudicada: “Hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo enorme para poder ir, no solo por el dinero, también por el tiempo y la ilusión. Y eso es lo peor: que han jugado con nuestra ilusión”.

Mientras la denuncia conjunta avanza, la presentadora ha querido lanzar un consejo a todos sus seguidores: “Siempre comprad las entradas por canales oficiales. Pensaba que lo estaba haciendo así… y mirad cómo hemos acabado”.