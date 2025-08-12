Un conocido presentador opina sobre la situación de Isabel Pantoja: "La única palabra que me viene a la cabeza es tristeza"
"La vida, o la vida que ella lleva, está perdida. Le está pasando muchas facturas, creo"
Agustín Bravo ha repasado varios temas de la actualidad mediática, desde la complicada situación familiar de Isabel Pantoja hasta la incursión de Terelu Campos en el teatro, pasando por el estado actual de la televisión y otros rostros conocidos del panorama nacional. El presentador, con décadas de trayectoria, ha ofrecido su visión sin rodeos, mezclando prudencia, experiencia y reflexiones sobre un mundo mediático que, según él, ya no es como antes.
Sobre la relación de la tonadillera con sus hijos, evita entrar en polémicas pero no oculta su pesar: "No lo sé, sinceramente no quiero dar ninguna opinión, pero la única palabra que viene a mi cabeza viendo la situación es tristeza, ¿no? Es triste, ¿no?". Y añadió con franqueza: "La vida, o la vida que ella lleva, está perdida. Le está pasando muchas facturas, creo".
También se pronuncia sobre el trabajo de la hija de María Teresa Campos como actriz, negando que exista intrusismo: "Ha hecho mil cosas en televisión junto a su madre, que en paz descanse. Creo que no hay intrusismo. El público es inteligente, y el que sube a las tablas, si la gente va a verle, funciona; si no, que se diga otra cosa. Y ella funciona, porque está llenando".
En su reflexión sobre la televisión, Bravo asegura que ya no ocupa el papel que tuvo en el pasado: "Antes había monstruos, tótems, grandísimos comunicadores y comunicadoras, y ya no hay tantos. Ahora hay otro estilo de hacer televisión y, con las redes sociales, cualquiera puede tener cien mil millones de seguidores". Por último, muestra su respeto hacia el hijo de Carmen Sevilla: "Él nunca ha sido partidario del tema prensa".
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares