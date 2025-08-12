Dakota Tárraga, amiga de Michu, deja a todos sin palabras al opinar sobre el futuro de su hija: "Conmigo estaría mejor"
"Lo han hecho muy mal por las dos partes, ahora que no vayan dando golpes de pecho", asegura
Dakota Tárraga, amiga de Michu, ha roto su silencio para pronunciarse sobre la tensa situación que rodea a las familias de José Fernando y su expareja. Con un tono contundente, afirmó: "Conmigo estaría mejor". Además, opinó que la nieta de José Ortega Cano no encontraría el bienestar que necesita en ninguna de las dos familias implicadas.
La que fuera concursante de televisión no dudó en señalar la responsabilidad de ambas partes en este conflicto: "Por las dos partes, corazón, lo han hecho muy mal. No se han preocupado nada. Ahora que no vayan dando golpes de pecho, porque yo siendo amiga que soy, me he involucrado más que la familia que tiene, y por no mencionar a nadie". Con estas palabras, Dakota remarcó su implicación personal y lanzó un dardo directo a quienes, según ella, han actuado con pasividad.
Además, la alicantina quiso pronunciarse sobre otra polémica del momento, mostrando su apoyo a su expareja, Cristian Suescun, tras su enfrentamiento público con Kiko Jiménez y Sofía Suescun. "Sí, apoyo a Cristian por supuesto, pero lo que ha dicho Cristian tampoco me parece normal. Yo a mi hermana no le diría eso de ella", matizó, dejando claro que respalda a su ahora amigo pero sin justificar todas sus declaraciones.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares