Dakota Tárraga, amiga de Michu, deja a todos sin palabras al opinar sobre el futuro de su hija: "Conmigo estaría mejor"

Dakota Tárraga, amiga de Michu, ha roto su silencio para pronunciarse sobre la tensa situación que rodea a las familias de José Fernando y su expareja. Con un tono contundente, afirmó: "Conmigo estaría mejor". Además, opinó que la nieta de José Ortega Cano no encontraría el bienestar que necesita en ninguna de las dos familias implicadas.

La que fuera concursante de televisión no dudó en señalar la responsabilidad de ambas partes en este conflicto: "Por las dos partes, corazón, lo han hecho muy mal. No se han preocupado nada. Ahora que no vayan dando golpes de pecho, porque yo siendo amiga que soy, me he involucrado más que la familia que tiene, y por no mencionar a nadie". Con estas palabras, Dakota remarcó su implicación personal y lanzó un dardo directo a quienes, según ella, han actuado con pasividad.

Además, la alicantina quiso pronunciarse sobre otra polémica del momento, mostrando su apoyo a su expareja, Cristian Suescun, tras su enfrentamiento público con Kiko Jiménez y Sofía Suescun. "Sí, apoyo a Cristian por supuesto, pero lo que ha dicho Cristian tampoco me parece normal. Yo a mi hermana no le diría eso de ella", matizó, dejando claro que respalda a su ahora amigo pero sin justificar todas sus declaraciones.