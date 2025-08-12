La denuncia de una mujer que no puede llevar invitados a su piscina comunitaria en esta ola de calor: "Tengo que chapotear sola porque estoy soltera"

Estamos en plena ola de calor, así que las piscinas son un muy buen refugio para hacerles frente. Sin embargo, no todo el mundo puede disfrutar de ellas y ocurren casos como el de la denuncia de una mujer porque no puede llevar invitados a su piscina comunitaria: "Tengo que chapotear sola porque estoy soltera".

Un asunto que se trató en YAS Verano, el magazine de Antena 3 que sustituye a Y Ahora Sonsoles con Sonsoles Ónega. En el programa, Belén contó que en su comunidad de vecinos han prohibido a los propietarios que inviten a otras personas a la piscina. El problema es que ella vive sola, y considera injusto que ella no pueda meter a ningún invitado cuando hay familias de cuatro o cinco miembros disfrutando de la piscina.

Además, la cuota que pagan es la misma que ella. "Según mis vecinos, tengo que chapotear sola porque estoy soltera", afirmó, señalando que esta polémica no es nueva, sino que ocurre "todos los veranos".

Sonsoles Ónega Salcedo (Madrid, 30 de noviembre de 1977) es una reconocida periodista, presentadora de televisión y escritora española. Hija del periodista Fernando Ónega y Marisol Salcedo, y hermana de Cristina Ónega, cursó la carrera de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, donde se especializó en medios audiovisuales.

Su trayectoria profesional comenzó en la cadena de noticias CNN+, y posteriormente se incorporó a Cuatro. En 2008 dio el salto a Telecinco, donde durante una década trabajó como cronista parlamentaria, destacando por su cobertura en el Congreso de los Diputados.

Entre 2018 y 2022, Ónega estuvo al frente del programa Ya es mediodía en Telecinco, centrado en sucesos y actualidad. También ejerció como analista política en el espacio radiofónico La tarde de COPE.

En el ámbito literario, debutó en 2004 con la novela corta Calle Habana, esquina Obispo, y posteriormente publicó Donde Dios no estuvo, sobre los atentados del 11-M. Su mayor éxito editorial llegó en 2017 con Después del amor, ambientada en la España de la Segunda República.

En 2020, incursionó en el entretenimiento televisivo como presentadora de las galas dominicales del reality La casa fuerte. Un año después, condujo el programa Ya son las ocho.

En julio de 2022, Sonsoles fichó por Atresmedia Televisión, donde asumió la conducción del programa Y ahora Sonsoles, estrenado el 24 de octubre de ese mismo año en Antena 3.

Colaboradora

Además, en diciembre de 2023, hizo una breve incursión en la ficción participando como colaboradora especial en dos episodios de la serie Amar es para siempre, donde interpretó a Sonsoles, jefa de prensa del entonces alcalde madrileño Tierno Galván.