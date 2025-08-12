España arde de Galicia a Cadiz: desalojos y paisajes arrasados

España arde con un fuego que está dejando cicatrices imborrables en el paisaje y en el alma de miles de personas. Hasta el 3 de agosto, el país ha perdido más de 39.000 hectáreas bajo las llamas, un 10% más que el año pasado por estas fechas. Y lo peor es que los datos aún no recogen los devastadores incendios que en los últimos días han hecho llorar a comunidades enteras en León, Zamora y Galicia.

En el corazón de El Bierzo, el desastre ha tocado uno de nuestros tesoros más queridos: Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y orgullo leonés. Allí, castaños centenarios que han visto pasar siglos se han convertido en ceniza. Pedro, vecino de Orellán, ha perdido su hostal y, con él, un pedazo de vida: “Que no vengan a sacarse la foto, nos han dejado arder”, clama con rabia. A su lado, Isabel, su mujer, resume el sentir de todo un pueblo: “Ese corazón ha dejado de latir”.

Evacuaciones y noches en vela

Las escenas se repiten: maletas improvisadas, vecinos ayudándose unos a otros, y polideportivos convertidos en refugio. Más de 1.500 personas han tenido que abandonar sus casas en León y Zamora. Algunos se han ido con familiares; otros, como una veintena de afectados, han dormido en Ponferrada sin saber si volverán a ver su hogar en pie.

En Zamora, el viento ha jugado su propia batalla, forzando nuevas evacuaciones y confinamientos. En Congosta y Ayoó de Vidriales, el miedo se mide en hectáreas quemadas —unas 3.500 solo en el incendio de Molezuelas— y en tejados de paja que ya no existen. Almudena, vecina de Cubo de Benavente, lo dice con voz rota: “Ha ardido bastante el pueblo”.

El fuego no entiende de fronteras

En Galicia, el presidente Alfonso Rueda no duda en señalar que la intencionalidad es “clarísima” en algunos de los grandes incendios. El de Chandrexa de Queixa ya ha devorado más de 1.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor del año en la comunidad. Mientras tanto, en Andalucía, el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa, ha sumado un nuevo capítulo a este agosto de pesadilla.

Más que un problema ambiental

Desde Greenpeace lanzan una advertencia clara: el cambio climático no inicia los fuegos, pero los convierte en monstruos difíciles de domar. Sequías extremas, temperaturas cada vez más altas y bosques fuera de su rango climático son el cóctel perfecto para que cualquier chispa —natural o provocada— se convierta en tragedia.

Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios en la ONG, lo resume así: “Es un problema social y ambiental. La gestión forestal será clave para reducir la intensidad”.

Este verano, las llamas no solo están devorando naturaleza: se están llevando recuerdos, historias y futuros. España arde, y con cada hectárea que desaparece, nos queda un país un poco más roto.