España arde de Galicia a Cadiz: desalojos y paisajes arrasados
España se enfrenta a decenas de incendios
España arde con un fuego que está dejando cicatrices imborrables en el paisaje y en el alma de miles de personas. Hasta el 3 de agosto, el país ha perdido más de 39.000 hectáreas bajo las llamas, un 10% más que el año pasado por estas fechas. Y lo peor es que los datos aún no recogen los devastadores incendios que en los últimos días han hecho llorar a comunidades enteras en León, Zamora y Galicia.
En el corazón de El Bierzo, el desastre ha tocado uno de nuestros tesoros más queridos: Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y orgullo leonés. Allí, castaños centenarios que han visto pasar siglos se han convertido en ceniza. Pedro, vecino de Orellán, ha perdido su hostal y, con él, un pedazo de vida: “Que no vengan a sacarse la foto, nos han dejado arder”, clama con rabia. A su lado, Isabel, su mujer, resume el sentir de todo un pueblo: “Ese corazón ha dejado de latir”.
Evacuaciones y noches en vela
Las escenas se repiten: maletas improvisadas, vecinos ayudándose unos a otros, y polideportivos convertidos en refugio. Más de 1.500 personas han tenido que abandonar sus casas en León y Zamora. Algunos se han ido con familiares; otros, como una veintena de afectados, han dormido en Ponferrada sin saber si volverán a ver su hogar en pie.
En Zamora, el viento ha jugado su propia batalla, forzando nuevas evacuaciones y confinamientos. En Congosta y Ayoó de Vidriales, el miedo se mide en hectáreas quemadas —unas 3.500 solo en el incendio de Molezuelas— y en tejados de paja que ya no existen. Almudena, vecina de Cubo de Benavente, lo dice con voz rota: “Ha ardido bastante el pueblo”.
El fuego no entiende de fronteras
En Galicia, el presidente Alfonso Rueda no duda en señalar que la intencionalidad es “clarísima” en algunos de los grandes incendios. El de Chandrexa de Queixa ya ha devorado más de 1.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor del año en la comunidad. Mientras tanto, en Andalucía, el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa, ha sumado un nuevo capítulo a este agosto de pesadilla.
Más que un problema ambiental
Desde Greenpeace lanzan una advertencia clara: el cambio climático no inicia los fuegos, pero los convierte en monstruos difíciles de domar. Sequías extremas, temperaturas cada vez más altas y bosques fuera de su rango climático son el cóctel perfecto para que cualquier chispa —natural o provocada— se convierta en tragedia.
Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios en la ONG, lo resume así: “Es un problema social y ambiental. La gestión forestal será clave para reducir la intensidad”.
Este verano, las llamas no solo están devorando naturaleza: se están llevando recuerdos, historias y futuros. España arde, y con cada hectárea que desaparece, nos queda un país un poco más roto.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor