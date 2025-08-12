Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, listos para el “sí, quiero” tras nueve años de romance

Georgina Rodríguez ha revolucionado Instagram con una imagen cargada de romanticismo: sus manos entrelazadas con las de Cristiano Ronaldo, sobre una cama blanca, y un impresionante anillo brillando en su dedo. La foto, acompañada de la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, ha bastado para que las redes se inundaran de mensajes de felicitación.

Un amor que nació en Madrid

Georgina y Cristiano se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en la capital y él defendía la camiseta del Real Madrid. Lo que comenzó como una historia discreta pronto se convirtió en una de las relaciones más seguidas del mundo. Hoy, nueve años después, han formado una sólida familia junto a sus hijas Alana Martina y Bella Esmeralda, además de Cristiano Jr., Eva y Mateo, hijos del futbolista.

Bodas, bromas y promesas cumplidas

Durante años, la pregunta sobre cuándo se casarían ha sido recurrente en entrevistas y programas. Georgina lo ha tomado con humor, mientras Cristiano aseguraba que el día llegaría “cuando fuera el momento”. Y ese momento ha llegado, aunque sin alfombra roja ni exclusiva millonaria: solo una instantánea íntima, fiel al estilo más romántico y personal de la pareja.

Entre luces y sombras

En estos años, su historia ha estado marcada por grandes logros y también por momentos muy duros, como la pérdida de uno de sus mellizos en 2022, un golpe que afrontaron juntos. Ahora, el compromiso se presenta como una nueva etapa llena de ilusión, dejando claro que su unión es más fuerte que nunca.

Con este anillo, Georgina y Cristiano no solo sellan su amor, sino que confirman que, a pesar de la fama, el lujo y la distancia, lo suyo sigue siendo puro, sólido… y eterno.