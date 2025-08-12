Giro sin precedentes en Pasapapalabra: el error de Rosa en el rosco que la deja sin opciones y que sirve la victoria en bandeja a Manu

Tarde de emociones en Pasapalabra. Tras el esperado reencuentro entre Roberto Leal y Alfred García, con quien coincidió cuando ambos participaban en Operación Triunfo, llegó la hora decisiva, la de enfrentarse al temido rosco final del programa y que esta vez ponía en juego casi 2 millones de euros.

Sin embargo, un garrafal error de Rosa ha hecho que al final la victoria de decantase del lado del madrileño. Lo peor es que la concursante sabía la palabra, por ello, lamentaba el fallo, pero ha conseguido remontar y terminar con 21 aciertos y un error en su marcador.

Manu ha tenido que darse prisa para completar El Rosco después de que Rosa agotase su tiempo y ha tenido que decidir si arriesgarse o ser precavido.

Un error temprano de Rosa cambia el rumbo de El Rosco, ¿aprovechará Manu este tropiezo? https://t.co/r4VzVvVGT1 #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 11, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.