Giro sin precedentes en Pasapapalabra: el error de Rosa en el rosco que la deja sin opciones y que sirve la victoria en bandeja a Manu
La concursante protagoniza una jugada de riesgo que le cuesta el triunfo en el programa
Tarde de emociones en Pasapalabra. Tras el esperado reencuentro entre Roberto Leal y Alfred García, con quien coincidió cuando ambos participaban en Operación Triunfo, llegó la hora decisiva, la de enfrentarse al temido rosco final del programa y que esta vez ponía en juego casi 2 millones de euros.
Sin embargo, un garrafal error de Rosa ha hecho que al final la victoria de decantase del lado del madrileño. Lo peor es que la concursante sabía la palabra, por ello, lamentaba el fallo, pero ha conseguido remontar y terminar con 21 aciertos y un error en su marcador.
Manu ha tenido que darse prisa para completar El Rosco después de que Rosa agotase su tiempo y ha tenido que decidir si arriesgarse o ser precavido.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor