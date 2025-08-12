En increíble anillo de película que le ha regalado Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez por su compromiso

Después de nueve años de amor, viajes, hijos y momentos virales, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han decidido dar el paso definitivo hacia el altar. Y lo han hecho a lo grande, con una declaración de amor pública… y una joya que ya ha dado la vuelta al mundo.

La propia Georgina fue la encargada de anunciarlo a través de Instagram, compartiendo una imagen tan sencilla como perfecta: sus manos entrelazadas, el brillo inconfundible de un “Sí, quiero” y una frase que derritió a sus seguidores: “En esta y en todas mis vidas”.

Pero, aunque la noticia del compromiso ya es de por sí explosiva, hay un detalle que ha robado todo el protagonismo: el impresionante anillo de compromiso que Cristiano ha colocado en el dedo de su futura esposa.

Un diamante digno de Elizabeth Taylor

La joya es un sueño convertido en realidad: un diamante central de talla oval, acompañado por dos piedras laterales en forma triangular, montado probablemente en oro blanco o platino. El tamaño es tan descomunal que prácticamente cubre todo el dedo de Georgina, y los expertos no han tardado en sacar la lupa (literal y figuradamente).

Según el joyero Iñaki Torres, la piedra principal podría tener entre 40 y 45 quilates, lo que situaría su valor en no menos de seis millones de euros, con posibilidades de alcanzar los doce si se confirma la pureza y el color perfectos. Otros tasadores, más conservadores, hablan de dos a cinco millones de dólares, pero todos coinciden en algo: es una pieza de récord.

El diseño recuerda inevitablemente a las legendarias joyas de Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Victoria Beckham, auténticos iconos de la alta joyería. Y ahora, Georgina se une a este club exclusivo de mujeres que lucen auténticas obras maestras en sus manos.

Una historia de amor que llega al “sí, quiero”

Aunque Cristiano siempre ha llamado “mi mujer” a Georgina, el compromiso oficial no se había materializado… hasta ahora. En su documental Soy Georgina, la modelo confesó que la decisión dependía enteramente del futbolista, que esperaba el momento perfecto.

Ese momento ya ha llegado, y con él, uno de los anillos más espectaculares jamás entregados en un compromiso. El enlace promete ser uno de los eventos más mediáticos de la década, con sus cinco hijos —Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda— ocupando un lugar privilegiado en la celebración.