Jennifer Lopez prueba que ni un grillo en el cuello puede con la reina del escenario

Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar por qué es la diva indiscutible del pop. Y no, no hablamos de un nuevo número uno en las listas ni de una coreografía imposible… sino de su capacidad para brillar incluso cuando la naturaleza decide robarle protagonismo.

Todo ocurrió en Almaty, Kazajistán, durante su gira mundial Up All Night: Live in 2025. En plena interpretación de una de sus baladas más emotivas, vestida con un elegante vestido negro, un grillo decidió hacerle una visita sorpresa. El intrépido insecto trepó por su cuerpo hasta llegar a su cuello. ¿La reacción de J.Lo? Impecable: sin perder el tono ni un solo paso de su actuación, atrapó al grillo con una mano y lo lanzó fuera del escenario… ileso, por supuesto.

Profesional hasta con un invitado inesperado

El público no podía creer lo que estaba viendo, y las redes sociales se encargaron de convertir el momento en viral en cuestión de horas. “Me estaba haciendo cosquillas”, confesó entre risas la cantante después de deshacerse del pequeño visitante. En Instagram, bromeó con la anécdota escribiendo: “Giro inesperado: J Lo acaba de comenzar los ensayos para Kiss of the Cricket Woman… en directo y sin previo aviso”. Un guiño divertido a su próximo papel en la adaptación cinematográfica del musical Kiss of the Spider Woman, que verá la luz este otoño.

España también cayó rendida a sus pies

La gira, que ya ha recorrido medio mundo, dejó momentos inolvidables en nuestro país con paradas en Pontevedra, Cádiz, Málaga, Barcelona y Bilbao. Con coreografías milimétricas, energía arrolladora y guiños en castellano, J.Lo se metió al público español en el bolsillo.

Cuando la falda también quiso protagonismo

Y es que este episodio con el grillo llega después de otro momento viral en Varsovia: mientras bailaba, la falda dorada de lentejuelas que llevaba se desprendió por completo, dejándola en ropa interior. ¿Su reacción? Levantar los brazos, seguir bailando y bromear: “Eso va a estar en todas partes”. Después, entre risas, añadió: “Me alegra tener ropa interior puesta… normalmente no la uso”.

J.Lo, imbatible en cualquier circunstancia

Con cada concierto, Jennifer demuestra que no hay imprevisto que pueda eclipsarla. Ya sea un insecto, un fallo de vestuario o cualquier contratiempo, ella sabe transformarlo en un momento icónico. Y por eso, una vez más, queda claro: ni los grillos ni las faldas rebeldes pueden con Jennifer Lopez.