El padre Ángel se moja sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Tengo más motivos para querer que para no querer"

El padre Ángel se moja sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Tengo más motivos para querer que para no querer"

El padre Ángel se moja sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Tengo más motivos para querer que para no querer" / Instagram

La noticia de la pedida de mano de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez ha dado la vuelta al mundo. El futbolista portugués sorprendió a su pareja con un espectacular anillo de compromiso valorado en una cifra millonaria, confirmando así que su relación, que comenzó en 2016, dará el paso definitivo hacia el altar. Entre muestras de apoyo y mensajes de felicitación, también han llegado las palabras de una figura muy querida en España: el Padre Ángel.

Preguntado sobre si él mismo oficiaría la boda, el sacerdote no dudó en responder: "Tengo más motivos para querer que para no querer y siempre el amor es una buena noticia". Además, aprovechó para darles un consejo de cara a esta nueva etapa: "Que se quieran mucho, que se quieran ante todo y sobre todo. El amor es para siempre, siempre que exista el amor". El Padre Ángel subrayó la importancia de la confianza, la comunicación y la empatía en la vida en pareja, animando a "mirarse a los ojos" y comprender al otro en los momentos difíciles.

El religioso también advirtió sobre lo que no debería faltar en un matrimonio: evitar el desamor y la desconexión emocional. "No dejar de hablarse, no ser tan rígidos que no perdonen nada, hay que comprender y saber cuándo la otra persona está pasándolo mal", afirmó.

"El gran tesoro de la vida"

Finalmente, celebró la buena nueva recordando una frase que adorna la iglesia de San Antón: "El gran tesoro de la vida es el amor compartido". Y aunque confesó que la soledad es algo que, en mayor o menor medida, todos sienten -desde papas y reyes hasta niños-, aseguró que noticias como la de Cristiano y Georgina son un recordatorio de que el amor sigue siendo el motor que une y da esperanza.

