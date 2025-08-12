Pillan a Terelu Campos haciendo un misterioso ritual a la luna y se desata la polémica: "No le hace daño a nadie"

"Estamos todo el día haciendo rituales... Ten cuidado cuando haga el ritual contra ti"

Terelu Campos.

Terelu Campos. / Telecinco.es

Benito Domínguez

Terelu Campos vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por unas imágenes emitidas en el programa TardeAR. En ellas, la presentadora aparece en una terraza madrileña encendiendo unas cerillas mientras mira fijamente a la luna, un gesto que muchos interpretaron como un misterioso ritual. La secuencia no tardó en generar curiosidad entre los espectadores y en despertar las explicaciones de su hermana en pleno directo.

Desde el plató, Carmen Borrego desveló que se trata de una costumbre transmitida por su amiga y astróloga Esperanza Gracia. Según relató, el ritual consiste en encender una cerilla, pedir deseos relacionados con la energía -nunca materiales- y apagarla después. "Cuantas más cosas pides, menos se cumplen", apuntó en plató, quien añadió que Terelu, en ocasiones, pasea rezando y que "no le hace daño a nadie" con estas prácticas, reconociendo que ella misma las ha realizado algún día.

La colaboradora incluso detalló que, a diferencia de su hermana, considera que es la menos supersticiosa de la familia, aunque incluye también a su madre María Teresa Campos en esta afirmación. Entre risas, recordó que hay momentos en los que se arrepiente de no seguir el consejo de su astróloga de confianza y subrayó la importancia de pedir solo aquello que se alinea con las energías positivas.

Más tarde, en unas declaraciones a Europa Press, Carmen quiso restar dramatismo al asunto: "A mí no me sorprende ya nada", afirmó. Preguntada por si se podría abrir una nueva guerra con su sobrina, Alejandra Rubio, respondió con un escueto "Nada, sin problema". Y, fiel a su tono irónico, añadió entre bromas al reportero: "Estamos todo el día haciendo rituales... Ten cuidado cuando haga el ritual contra ti".

  1. Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
  2. Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
  3. La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
  4. Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
  5. Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
  6. Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
  7. Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
  8. El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor

El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

Arantxa de Benito indignada estalla contra la joven a la que acusa de presunta estafa: "Te has quedado con muchísimo dinero de muchísimas personas y somos víctimas de un engaño"

Arantxa de Benito indignada estalla contra la joven a la que acusa de presunta estafa: "Te has quedado con muchísimo dinero de muchísimas personas y somos víctimas de un engaño"

Roberto Leal, obligado a intervenir en esta prueba de Pasapalabra por el pique entre estos dos invitados: "Eh ¿cómo que otra oportunidad, si lo ha dicho mal?"

Roberto Leal, obligado a intervenir en esta prueba de Pasapalabra por el pique entre estos dos invitados: "Eh ¿cómo que otra oportunidad, si lo ha dicho mal?"

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Javi Rozada se despide de la plantilla el Avilés en el Suárez Puerta y el club oficializa su salida

Javi Rozada se despide de la plantilla el Avilés en el Suárez Puerta y el club oficializa su salida

Pillan a Terelu Campos haciendo un misterioso ritual a la luna y se desata la polémica: "No le hace daño a nadie"

Pillan a Terelu Campos haciendo un misterioso ritual a la luna y se desata la polémica: "No le hace daño a nadie"

Giro sin precedentes en Pasapapalabra: el error de Rosa en el rosco que la deja sin opciones y que sirve la victoria en bandeja a Manu

Giro sin precedentes en Pasapapalabra: el error de Rosa en el rosco que la deja sin opciones y que sirve la victoria en bandeja a Manu
Tracking Pixel Contents