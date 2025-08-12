Polémica en Fuengirola: el Ayuntamiento contratará detectives para vigilar a empleados de baja

Polémica en Fuengirola: el Ayuntamiento contratará detectives para vigilar a empleados de baja

El Ayuntamiento de Fuengirola ha encendido el debate con una medida que no deja indiferente a nadie: contratará detectives privados para seguir a trabajadores municipales que estén de baja médica. Una decisión con un presupuesto de más de 18.000 euros y que, según el Consistorio, es “completamente legal” y necesaria para frenar un “elevado índice de absentismo laboral” que, en algunos momentos, roza el 10%.

Seguimientos, investigaciones y… hasta redes sociales

La licitación, publicada el 5 de agosto, busca una agencia capaz de vigilar e investigar a un mínimo de 10 empleados al año —aunque las empresas que se ofrezcan a seguir a más de 25 tendrán más puntos—. Los detectives no solo controlarán a los trabajadores durante un mínimo de tres días en sus domicilios o lugares habituales, sino que también podrán investigar en redes sociales, comprobar si frecuentan otros domicilios e incluso vigilar actividades físicas como cargar peso, conducir o realizar movimientos incompatibles con su baja.

Objetivo: pruebas “claras y directas”

El Ayuntamiento insiste en que no bastará con simples sospechas: los investigadores deberán aportar pruebas “fehacientes” que demuestren que el trabajador desarrolla una actividad incompatible con su incapacidad. Y si tres días no bastan para obtener resultados, el plazo podrá ampliarse.

Una medida con precedentes… y mucha controversia

Aunque no es la primera vez que Fuengirola recurre a este tipo de contratos, la decisión vuelve a generar debate. El Consistorio defiende que es una medida excepcional y que cuenta con todos los informes favorables —del jefe de área, la Asesoría Jurídica y el departamento de Contratación—, además del respaldo de la mutua laboral y el servicio de vigilancia de la salud.

Desde el equipo de Gobierno insisten en que la intención es “garantizar un uso eficiente de los recursos públicos” y evitar que el dinero de los vecinos se destine a pagar bajas que no se cumplen de forma correcta.

