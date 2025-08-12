El polémico malentendido en plena cena en First Dates que pone en un serio aprieto a una comensal: "He tenido el complejo de ser feo, me lo has dicho muchas veces"

First Dates es uno de los espacios en los que los malosentendidos pueden estar a la orden del día. Tanto es así, que en la cita entre Paco y Susana además de brillar la química por su ausencia, un comentado malentendido ha acaparado buena parte de la cena.

A pesar de que al soltero le ha gustado Susana, a ella él le ha hecho más bien gracia. "Tiene cara de ser buena persona, pero pillo, de simpático… tiene cara de chiste", decía ella entre risas antes de sentarse a cenar.

Y es que el soltero reconocía la poca confianza que ha tenido en sí mismo a lo largo de su vida. "He tenido el complejo de ser feo. Me lo has dicho muchas veces y eso me ha cohibido, me ha coartado, eso más me ha echado un poquito para atrás… y la nariz, pero ahora me río de mi nariz", explicaba el soltero antes de conocer a su cita.

Sin embargo, el peor momento de la cena llegaba cuando hablaban de a qué se dedicaban. Ella, cartera de Correos y él cobraba una prestación de prejubilación, algo que no parecía convencer a Susana y que llevaba a que la soltera se confundiera y creyera que su cita sufría una minusvalía.

"Por el tema de la minusvalía también podrías haber entrado en correos y haberte presentado en las oposiciones…", le comentaba ella antes de que Paco estallase. "¡¿Qué minusvalía?! Pero la minusvalía, ¿qué dices? ¿Pero qué minusvalía? No hay ninguna minusvalía no, no. Estoy cobrando una prestación de una prejubilación", contestaba él muy enfadado antes de que ella admitiese que se había equivocado.

Un malentendido acaba con un soltero muy ofendido en ‘First Dates’: “¡¿Qué minusvalía?!” https://t.co/HIno0wjbww — First Dates (@firstdates_tv) July 29, 2025

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.