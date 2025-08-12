Los incendios que asolan media España mantienen en vilo a miles de vecinos de Castilla y León, Madrid y Andalucía. Desalojos que han llevado a que muchas familias hayan tenido que buscar dónde pasar la noche, algunos en casas de familiares o en hoteles.

Entre los afectados destacan también nombres conocidos del panorama VIP como Paz Padilla y su hija Anna Ferrer o Diego Matamoros, quien ha compartido a través de Instagram un story en el que demuestra ser uno de los que está sufriendo los estragos de las llamas en la zona de Tres Cantos.

"Tercer incendio grave que hay en mi zona. Ver animales morir y tener a la gente con miedo a perder sus casas me mata. Debería haber igual que con los violadores, un registro de pirómanos y que todo el mundo sepa a quién tiene de vecino", compartía el influencer.

"Lo de hoy, como lo de los otros días, no han sido casualidades, y ya os digo que el último me tocó muy de cerca", contó en sus stories el hijo de Kiko Matamoros.

Preocupación por Matamoros, víctima de los incendios que afectan esta famosa zona de Madrid: “Ver animales morir y tener a la gente con tanto miedo de perder sus casas, me mata” / Instagram

Diego Matamoros perdía a su perro Nanuk hace un año

Así fue la despedida de Diego Matamoros de su amigo, fallecido en 2024:

"El viernes recogimos las cenizas de Nanuk, fue doloroso ver en lo que se había convertido mi amigo, no os voy a mentir, pero decidimos que había que despedirlo de la mejor forma posible y fueron dos; una recorriendo junto a él una senda que siempre hacíamos él y yo por la sierra de Madrid (Cotos) y otra plantar vida y mezclarla con sus cenizas.

Recorrimos juntos Amarok, Marta y yo un último viaje para él allí, fuimos junto al río helado en invierno cruzaba y “patinaba”, y en las primaveras o veranos cálidos se bañaba. Allí liberé parte de ti amigo, de mi dolor y me di cuenta que yendo sanaba. Seguiré volviendo a recorrerlo tantas veces pueda, contigo en mi mente y aullando como hacíamos. De ese río donde te despedí, Marta se llevó tres piedras cuando nos íbamos.

El sábado, haciendo el agujero para el olivo, deposité dos piedras del rio que recogió Marta y que yo había mezclado junto a las cenizas (la otra está en la maceta que regalé a mi madre con el otro olivo) Amarok, estaba cerca todo el rato observándome, en el momento que fui a por las piedras, vino, las olió y reconoció, se tumbó encima de ellas con un cariño especial y quiso reposar junto a él, junto con el que había sido su hermano. Son gestos incomprensibles para la naturaleza humana pero no para los animales, tienen un sexto sentido.