Se queda en coma tras administrarle un sedante por una caída haciendo una ruta: "Pedimos que se investigue el caso"
Una historia que denunciaron públicamente en televisión
Un padre y su hija salen a hacer una ruta. Él sufre un pequeño accidente y le administran un sedante, después acaba en coma. Esta es la historia que denunció públicamente en televisión Carmen Haro, señalando que "pedimos que se investigue el caso".
Carmen habló con los reporteros de Vamos a ver verano, señalando que su padre se fracturó el tobillo y llamaron a los servicios de emergencia para que le socorrieran. Fue evacuado, pero en la ambulancia algo ocurrió. Carmen denuncia que le administraron un sedante que le provocó una parada respiratoria y acabó en coma inducido.
"Esto es muy duro, es día y noche, nos turnamos mi madre y yo. Lo que pedimos es que se investigue el caso”, aseguró, señalando que su padre "no se dio en la cabeza en ningún momento, solo le dolía el tobillo".
Parada cardiorrespiratoria
El hombre entró en parada cardiorrespiratoria en la ambulancia, le hicieron una RCP e ingresó en Urgencias. Después le dijeron a la familia que habían tenido que inducirle el coma y que le iban a trasladar a la UCI. Allí estuvo 36 días y fue trasladado a planta porque "no evoluciona". Según explicó en Vamos a ver, "los médico no entienden cómo se ha llegado a esta situación" y creen "que ha sido a raíz del sedante".
