Roberto Leal, obligado a intervenir en esta prueba de Pasapalabra por el pique entre estos dos invitados: "Eh ¿cómo que otra oportunidad, si lo ha dicho mal?"
El presentador debe mediar ante la tensión que reinaba en el ambiente
Juan y Damián, Trancas y Barrancas en El Hormiguero, fueron dos de los invitados de la semana que más momentazos regalaron durante su participación en Pasapalabra. Ambos colaboradores protagonizaron varias anécdotas aunque sin duda, fue un inesperado pique en La Pista lo que obligó a que Roberto Leal entrase a mediar entre ambos. "Eh ¿cómo que otra oportunidad, si lo ha dicho mal?", decía Juan, después de que el presentador le diese una opción más tras un primer intento fallido.
Un dovertido momento que arrancaba las risas en plató.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
