Roberto Leal, víctima de la frustración, pierde los papeles en Pasapalabra y la toma con los invitados: "Estamos echando la tarde aquí"

El presentador no puede ocultar su nerviosismo durante esta prueba del concurso

Alejandra Carreño

Es raro que Roberto Leal pierda la paciencia en Pasapalabra. A pesar de la tensión que se vive en el concurso, el presntador siempre mantiene la calma y consigue mantener el ritmo del programa. Sin embargo, en esta ocasión, el presntador ha perdido los papeles, tirando siempre de humor. Esta vez, ha vuelto a vivirse un momentazo en "La Pista", una de las pruebas que más suele dar que hablar.

El presentador no pudo disimular su desconcierto tras ver cómo a pesar de tratarse de una canción muy conocida, ninguno de los concursantes era capaz de adivinarla. "Estamos echando la tarde aqui", exclamaba sorprendido Roberto Leal.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

