Tras su sonada ruptura con Cayetana Guillén Cuervo, Amaia Montero vuelve irreconocible con un inesperado posado: "Infarto"

La cantante se muestra al natural en sus redes sociales

Benito Domínguez

Amaia Montero, la voz que marcó a una generación, vuelve a ser el centro de la conversación mediática con su último posado en Instagram, que ha dejado fascinados a sus fans y ha incendiado las redes. Tras meses alejada del foco y en medio de los rumores sobre su regreso a la música y a La Oreja de Van Gogh, la artista se muestra más segura y radiante que nunca.

En una imagen que rápidamente ha dado la vuelta en internet, Amaia aparece sonriendo en la cama, posando entre sábanas blancas, sin ropa visible y mostrando una manicura neón, en un gesto sensual y reivindicativo. El pie de foto "No problem" acompaña la fotografía y refuerza esa actitud de despreocupación y empoderamiento que ahora transmite la cantante. Sus seguidores no han tardado en inundarla de elogios y mensajes llenos de cariño: "Nuestra Ave Fénix", "la reina del pop", "qué guapa y qué feliz se te ve", "ella brilla por sí sola" y "wow, te seguimos esperando, reina" son solo algunos de los cientos de comentarios recibidos.

La publicación ha supuesto todo un revuelo entre el público y la prensa de crónica social, que celebra la seguridad y el glamour de Amaia en este último posado "de infarto". Un momento que marca, además, el inicio de una nueva etapa: la artista parece estar preparando su regreso a la música con fuerza y actitud renovada, mientras disfruta del apoyo incondicional de sus seguidores.

Lejos de los problemas que la mantuvieron apartada, Amaia Montero demuestra con este posado provocador que está lista para volver a ocupar un lugar destacado en el panorama mediático y musical. La expectación sobre su futuro artístico aumenta, pero por ahora, el mensaje es claro: la cantante vuelve a sonreír y lo hace con toda la sensualidad y la fuerza que siempre la han caracterizado.

