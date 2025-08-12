Terremoto mediático entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez: la pareja se plantea separarse por la infidelidad de Sofía con este influencer

La familia Suescun-Galdeano vuelve a estar en el punto de mira tras el último conflicto público que involucra a Sofía Suescun, su pareja Kiko Jiménez, Cristian Suescun y Maite Galdeano. Cuando se cumple un año desde el enfrentamiento que distanció a Sofía de su madre Maite, la tensión ha vuelto a estallar, esta vez con su hermano Cristian en el epicentro de la polémica.

En los últimos días, el joven ha realizado duras declaraciones contra su cuñado, a quien acusa abiertamente de "perverso", "jeta" y de vivir a costa de las mujeres con las que mantiene relación. Según Cristian, Kiko sigue "siempre el mismo patrón", aludiendo a su anterior relación con Gloria Camila y asegurando que a ella también la "estafó".

Además, ha señalado que actualmente el influencer hace vida en la casa de su pareja y presume del Porsche de la influencer, mientras él admite sentirse abandonado por la que hasta hace poco era su hermana más cercana. La tensión ha llegado incluso a lo personal, pues Cristian ha confesado estar pasando por problemas de salud y ha advertido que se plantea emprender acciones legales contra los seguidores de Sofía que, afirma, le están amenazando en redes sociales tras el estallido de la confrontación.

Supuesta infidelidad

Tras un comunicado conjunto, en el que la pareja reivindicaba lo unidos que están a pesar de la guerra abierta que mantienen con Maite Galdeano, ahora suenan con fuerza los supuestos rumores de infidelidad. Y es que al parecer, habría sido la influencer la que habría tenido un desliz con Juan Faro, influencer y con quien la de Navarra habría tenido una serie de citas a espaldas de su pareja.

Esto explicaría por qué Kiko Jiménez habría estado ausente en las últimas semanas de sus compromisos profesionales. "No ha ido a trabajar" en los últimos días porque "lo estaba pasando mal", decía Marta López, para explicar la falta del colaborador en muchos de los programas en los que trabaja.