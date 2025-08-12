Las trenzas africanas de moda este verano acaban en drama: “He llenado dos bolsas de pelo”

A Nalaya las trenzas le han dejado calva

Las trenzas africanas de moda este verano acaban en drama: “He llenado dos bolsas de pelo”

Las trenzas africanas de moda este verano acaban en drama: “He llenado dos bolsas de pelo” / PEXELS

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Lo que para muchas es el peinado estrella del verano, para Nalaya se ha convertido en una auténtica pesadilla. Las trenzas africanas, tendencia indiscutible en playas y festivales, le han dejado algo más que un mal recuerdo: zonas con calvas y un susto que no olvidará jamás.

La joven, como tantas otras, decidió recoger su melena para evitar tener que peinarse cada día durante las vacaciones. “Siempre me las he hecho, aunque llevaba cuatro años sin ponérmelas”, cuenta. Lo que no imaginaba es que esta vez el resultado sería tan dramático.

De la comodidad… al horror

Tras una semana luciendo sus trenzas, Nalaya decidió quitárselas. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla: mechones y mechones de pelo se desprendían con cada movimiento. “Se pegó mi tía conmigo dos días quitándome nudos. Yo cuando me vi solo podía llorar”, recuerda todavía con angustia.

En total, asegura, llegó a llenar dos bolsas enteras de pelo. Las calvas en su cuero cabelludo eran imposibles de disimular.

El peligro que nadie cuenta

El tricólogo Óscar Muñoz explica que este tipo de peinados, aunque vistosos, pueden causar un daño enorme al cabello“El pelo no soporta tensiones de mucha intensidad, aunque sea por un corto periodo de tiempo”. La presión constante que ejercen las trenzas sobre la raíz puede provocar alopecia por tracción, una pérdida de pelo que en algunos casos es irreversible.

Una lección aprendida

Nalaya se recupera poco a poco del susto y asegura que no volverá a pasar por lo mismo. “No merece la pena por mucho que esté de moda”, sentencia.

Noticias relacionadas y más

Su historia es un recordatorio de que no todo lo que se ve en redes es tan perfecto como parece. Porque, a veces, lo que promete ser el look del verano… puede acabar dejándote sin pelo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
  2. Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
  3. La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
  4. Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
  5. Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
  6. Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
  7. Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
  8. El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor

El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

Arantxa de Benito indignada estalla contra la joven a la que acusa de presunta estafa: "Te has quedado con muchísimo dinero de muchísimas personas y somos víctimas de un engaño"

Arantxa de Benito indignada estalla contra la joven a la que acusa de presunta estafa: "Te has quedado con muchísimo dinero de muchísimas personas y somos víctimas de un engaño"

Roberto Leal, obligado a intervenir en esta prueba de Pasapalabra por el pique entre estos dos invitados: "Eh ¿cómo que otra oportunidad, si lo ha dicho mal?"

Roberto Leal, obligado a intervenir en esta prueba de Pasapalabra por el pique entre estos dos invitados: "Eh ¿cómo que otra oportunidad, si lo ha dicho mal?"

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza

Javi Rozada se despide de la plantilla el Avilés en el Suárez Puerta y el club oficializa su salida

Javi Rozada se despide de la plantilla el Avilés en el Suárez Puerta y el club oficializa su salida

Pillan a Terelu Campos haciendo un misterioso ritual a la luna y se desata la polémica: "No le hace daño a nadie"

Pillan a Terelu Campos haciendo un misterioso ritual a la luna y se desata la polémica: "No le hace daño a nadie"

Giro sin precedentes en Pasapapalabra: el error de Rosa en el rosco que la deja sin opciones y que sirve la victoria en bandeja a Manu

Giro sin precedentes en Pasapapalabra: el error de Rosa en el rosco que la deja sin opciones y que sirve la victoria en bandeja a Manu
Tracking Pixel Contents