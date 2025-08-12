Las trenzas africanas de moda este verano acaban en drama: “He llenado dos bolsas de pelo”

Lo que para muchas es el peinado estrella del verano, para Nalaya se ha convertido en una auténtica pesadilla. Las trenzas africanas, tendencia indiscutible en playas y festivales, le han dejado algo más que un mal recuerdo: zonas con calvas y un susto que no olvidará jamás.

La joven, como tantas otras, decidió recoger su melena para evitar tener que peinarse cada día durante las vacaciones. “Siempre me las he hecho, aunque llevaba cuatro años sin ponérmelas”, cuenta. Lo que no imaginaba es que esta vez el resultado sería tan dramático.

De la comodidad… al horror

Tras una semana luciendo sus trenzas, Nalaya decidió quitárselas. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla: mechones y mechones de pelo se desprendían con cada movimiento. “Se pegó mi tía conmigo dos días quitándome nudos. Yo cuando me vi solo podía llorar”, recuerda todavía con angustia.

En total, asegura, llegó a llenar dos bolsas enteras de pelo. Las calvas en su cuero cabelludo eran imposibles de disimular.

El peligro que nadie cuenta

El tricólogo Óscar Muñoz explica que este tipo de peinados, aunque vistosos, pueden causar un daño enorme al cabello: “El pelo no soporta tensiones de mucha intensidad, aunque sea por un corto periodo de tiempo”. La presión constante que ejercen las trenzas sobre la raíz puede provocar alopecia por tracción, una pérdida de pelo que en algunos casos es irreversible.

Una lección aprendida

Nalaya se recupera poco a poco del susto y asegura que no volverá a pasar por lo mismo. “No merece la pena por mucho que esté de moda”, sentencia.

Su historia es un recordatorio de que no todo lo que se ve en redes es tan perfecto como parece. Porque, a veces, lo que promete ser el look del verano… puede acabar dejándote sin pelo.