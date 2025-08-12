Última hora sobre la polémica entre Sofía Suescun y su hermano: "Cuando la verdad está de tu lado"

Varios días lleva ya la polémica entre Sofía Suescun y su hermano, que se desencadenó cuando este último tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital: "Cuando la verdad está de tu lado".

Y es que parece que la relación entre los dos hermanos no es tan buena como se pensaba, y así se ha visto a través de las redes sociales, así como en diferentes programas de televisión, donde se ha aireado todo lo ocurrido.

De momento, Christian está a la espera de unos resultados médicos, pero aún así sigue posteando en sus redes sociales. De hecho, ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece él mismo, sin camiseta, en Benidorm, y donde escribe: "Cuando la verdad está de tu lado, qué claro y bonito se ve todo".

Publicación de Christian Suescun. / Instagram de Christian Suescun @suescungaldeano

Sofía Suescun pasó de ser una de las caras más populares y solicitadas de la televisión a prácticamente desaparecer de la pantalla, debido al veto impuesto por Telecinco. Desde entonces, no se la ha visto en ningún espacio relacionado con el “Universo Sálvame”. Sin embargo, lejos de quedarse parada, la exganadora de “Gran Hermano” ha acumulado varios proyectos importantes. En las últimas semanas, ha colaborado con grandes marcas como Netflix y Amazon Prime Video.

Eso sí, estas plataformas no la buscan para actuar, sino para aprovechar su imagen y popularidad. Y no es de extrañar, ya que Sofía Suescun es toda una “it girl” con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, consolidándose como una influencer de peso.

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía saltó a la fama en 2015 al ganar “Gran Hermano 16”. Más tarde, fue tronista y asesora en “Mujeres y hombres y viceversa”, lo que le abrió las puertas del llamado “Universo Sálvame”. En 2018, participó en “Supervivientes” y volvió a coronarse como ganadora. A partir de entonces, fue una presencia habitual en los programas de Telecinco hasta hace pocos meses.

Telecinco

No obstante, desde hace un tiempo ha desaparecido de las emisiones de Telecinco, aunque ha seguido siendo imagen de campañas para diversas marcas y empresas. Recientemente, volvió a la pantalla como concursante en la edición All Stars de “Supervivientes” y también colaboró en el programa ya desaparecido “Socialité”.