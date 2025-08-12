La viral reacción de Belén Esteban a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Olé"
Todo el mundo se ha pronunciado sobre el anuncio
Era el anuncio más esperado y finalmente se produjo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han prometido y pronto pasarán por el altar. Y todo el mundo se ha pronunciado sobre este anuncio, entre ellos Belén Esteban, cuya reacción se ha hecho viral: "Olé".
Y es que el comentario de Belén Esteban es el primero que aparece en la publicación del perfil oficial de Georgina Rodríguez donde anuncia el compromiso y cuenta con casi un millar de "me gusta". Belén responde: "No jodas, olé", al igual que haría una amiga muy íntima cuando se entera de esta noticia.
Sin embargo, las pocas palabras de Belén ha creado discusión incluso dentro de la propia publicación de Georgina. Y es que están los que consideran que no eran las palabras adecuadas para felicitar a la pareja, mientras que otros señalan la "naturalidad" de la que goza Belén Esteban para hacer este tipo de declaraciones.
También están los que cuestionan la amistad que puede haber entre Georgina y Belén.
Otros famosos
Por otro lado, Belén no es la única que ha felicitado a Georgina en su perfil, también lo han hecho otros famosos como Alejandra Rubio, Laura Matamoros, Laura Escanes, Vicky Martín Berrocal o Rosa Benito, entre otros.
