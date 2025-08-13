Alice Campello y Álvaro Morata rompen con Turquía y ponen rumbo a un nuevo capítulo familiar

Han sido solo seis meses en Turquía, pero para Alice Campello y Álvaro Morata ha parecido toda una vida. El paso del delantero por el Galatasaray, que comenzó con ilusión y promesas de éxito, ha terminado con un comunicado tan contundente como inesperado. El jugador español ha roto su silencio para revelar que “hasta el final los compromisos contraídos no fueron cumplidos”, denunciando públicamente que se vio obligado a renunciar aparte de su salario y a derechos contractuales que ya había ganado con su trabajo.

A pesar de que Morata ha querido agradecer a los aficionados y a la ciudad de Estambul su cariño y apoyo, sus palabras hacia la directiva del club han dejado claro que la relación se deterioró hasta un punto insostenible: “No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalismo en los que creo”.

Un regreso con sabor a hogar

La familia ya tiene nuevo destino: Como, en la región italiana de Lombardía. Un lugar muy especial para ellos, pues es el país natal de Alice, donde se conocieron, donde se casaron en 2017 y donde han construido gran parte de su historia de amor. Allí, la influencer mantiene un piso y un entorno cercano que les permitirá recuperar la calma tras un año especialmente complicado.

Amenazas que cruzaron la línea roja

La tensión no solo ha estado en el terreno de juego. A finales de junio, Alice y Álvaro denunciaron haber recibido graves amenazas de muerte en redes sociales, llegando incluso a implicar a sus hijos. La Policía Nacional detuvo a un sospechoso, pero el susto sigue muy presente. “¿Nos estamos dando cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?”, lamentaba la modelo, indignada por el acoso que viven desde hace años debido a la carrera del futbolista.

Con su traslado a Italia, la pareja espera dejar atrás la tormenta turca y centrarse en una nueva etapa en la que el fútbol, la familia y la tranquilidad vuelvan a ser protagonistas. Y si algo ha demostrado esta historia, es que Alice y Álvaro, juntos, son capaces de superar cualquier desafío.