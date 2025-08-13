Anita Williams rompe su silencio: “El padre de mi hijo se ha saltado la orden de alejamiento”
No está siendo un verano fácil para Anita Williams
La exfinalista de Supervivientes y participante de La isla de las tentaciones ha vivido semanas de auténtica tensión tras confirmar que el padre de su hijo, Thiago, ha incumplido la orden de alejamiento que un juez dictó sobre ella y el pequeño.
La catalana, que intentaba desconectar con unas merecidas vacaciones en Mallorca junto a su hijo de cuatro años, ha tenido que enfrentarse de nuevo a un episodio doloroso de su pasado. “El padre de mi hijo cumple condena hasta 2038 por delitos muy graves. Sobre él pesa una orden para que no tenga contacto conmigo ni con el niño… y aun así, se puso en contacto con nosotros desde prisión”, confesó en una entrevista para Diez Minutos.
Un encuentro judicial desde la cárcel
Tras el incidente, se celebró una vista judicial en la que él participó por videollamada desde prisión. Allí, se demostró que había incumplido la orden, lo que le ha supuesto ocho meses más de condena y otros dos años sin poder comunicarse con Anita ni con Thiago.
“Podría pedir una indemnización por vía civil, pero no quiero su dinero. Solo busco tranquilidad”, afirmó, dejando claro que lo único que le importa es la paz para ella y su hijo.
Un pasado marcado por el dolor
Anita recuerda con dureza los meses de embarazo, etapa en la que decidió romper la relación. “No voy a dar detalles… pero fue muy duro. Aún arrastro secuelas”, confesó. También reveló que el padre incumplía los horarios de visita y tenía rutinas nada adecuadas para un niño, motivo por el que finalmente un juez dictaminó el alejamiento.
A pesar de todo, Anita asegura que nunca puso impedimentos para que él viera a su hijo, pero ahora su prioridad es proteger a Thiago. “Por algo será la sentencia”, apunta con firmeza.
