Cobertura al límite
Antena 3 y Telecinco, casi en llamas: dos reporteras se ven atrapadas por el fuego mientras informaban en directo
Las periodistas cubrían incendios en León y Zamora cuando el viento cambió de forma repentina, obligando a sus equipos a evacuar a toda prisa.
Carlos Merenciano
La ola de incendios que arrasa distintas zonas de España ha puesto a prueba también a los periodistas que la cubren sobre el terreno. En apenas 24 horas, dos reporteras de Antena 3 y Telecinco vivieron momentos de gran tensión al verse sorprendidas por las llamas durante sus conexiones.
En León, la periodista de 'Informativos Telecinco' Noemí Bautista se encontraba grabando en uno de los puntos más afectados cuando el viento cambió de dirección y el fuego se aproximó a gran velocidad. En las imágenes, se escucha cómo avisa a su equipo con un “vámonos, vámonos” antes de abandonar la zona. Tras el susto, relató desde La Bañeza —donde se alberga a cientos de vecinos desalojados— la preocupación de los habitantes y la suspensión de los actos festivos por la gravedad de la situación.
Horas después, en Puercas (Zamora), Flavia Bertolini informaba para 'YAS Verano' de Antena 3 cuando un giro repentino del viento provocó la aparición de nuevos focos cerca de donde el equipo se encontraba preparado para salir en directo. La reportera explicó, visiblemente afectada, que fueron vecinos del pueblo quienes les ayudaron a salir, evitando que quedaran atrapados. “Gracias a vosotros estamos aquí”, dijo a sus rescatadores en plena conexión. La escena llevó a la presentadora Pepa Romero a intervenir desde el plató para recordarle la importancia de priorizar la seguridad por encima de cualquier imagen: “No tenemos que meternos en el fuego para informar. Lo primero es cuidaros, tú y el cámara”.
Tanto en León como en Zamora, las autoridades alertan de la dificultad de controlar las llamas debido a las rachas de viento y las altas temperaturas, mientras continúan los trabajos para proteger a la población y frenar el avance de los incendios.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo