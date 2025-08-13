El duro testimonio de una joven víctima de la difusión de un vídeo sexual: "Me da miedo que se rían, se burlen o algo"

Benito Domínguez

Una joven denunció en televisión que había sido víctima de la difusión de un vídeo sexual, algo que ocurrió hace tres años pero que le sigue atormentando: "Me da miedo que se rían, se burlen o algo".

La joven decidió contar su caso para Espejo Público, el magazine que presenta Susanna Griso en Antena 3, señalando que todo ocurrió durante una fiesta donde tuvo relaciones con su pareja en una zona más íntima. Sin embargo, los amigos de su novio grabaron ese momento y lo difundieron en las redes sociales, donde acabó siendo viral.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, esta joven se lo contó a su familia y presentó una denuncia: "La sentencia fueron servicios a la comunidad", cuenta indignada. Aún así, lo ocurrido le sigue atormentando señalando que "me da miedo que se rían, se burlen o algo".

Eso sí, animó a otras personas a las que les pueda ocurrir algo similar "que no tengan miedo a denunciar por mucho que les digan que no lo hagan".

