La guía definitiva para sobrevivir a la Feria de Málaga sin que te timen (y comer barato si sabes dónde ir)

La Feria de Málaga ya está aquí y, como cada año, las calles se llenan de música, alegría, volantes… y, ojo, también de precios que a veces se suben a la parra. Pero que no cunda el pánico, porque te traemos la guía infalible para que disfrutes de la fiesta sin dejarte un dineral, con chivatazos de casetas donde comer y beber barato.

Entrada libre… siempre

Primero, grábate esto: todas las casetas son gratuitas. Ninguna puede exigirte entrada ni consumición mínima. Si intentan cobrarte, llama a la policía. La feria es para todos y el acceso es libre.

Comer rico y barato (sí, se puede)

Fuera de la feria, un campero ronda los 6 euros… pero dentro, algunos lo inflan hasta los 20 (sí, veinte). Si no quieres pagar barbaridades, apúntate estas joyas:

Peña Carnavalesca, el Conservatorio (casetas 47 y 48): camperos a 5 €, tortillas a 4 € y refrescos a 2 €. Perfecto para ir en familia.

(casetas 47 y 48): camperos a 5 €, tortillas a 4 € y refrescos a 2 €. Perfecto para ir en familia. La Solera (casetas 120 y 130): variedad, precios bajos y mucho ambiente.

(casetas 120 y 130): variedad, precios bajos y mucho ambiente. Casa de Álora Gibralfaro (casetas 58 a 60): lomo en manteca, croquetas y nuggets sin que tu bolsillo sufra.

¿Comer gratis? También

Algunas casetas ofrecen degustaciones y paella gratis en horarios concretos:

Peña Portada Alta (casetas 13 y 14) y Peña La Estrella (85 y 86): paella para todos (si llegas a tiempo).

(casetas 13 y 14) y (85 y 86): paella para todos (si llegas a tiempo). Peña El Parchís (casetas 127 y 128): degustaciones varias.

(casetas 127 y 128): degustaciones varias. Caseta Colega: paella gratis si la reservas por Instagram.

Papas asadas y bebidas: el truco para no pagar de más

Las papas asadas son el remedio perfecto para reponer fuerzas, pero en feria pueden costar de 8 a 10 €. El cartojal, la bebida reina, suele rondar los 11 € la botella, aunque algunos intentan venderlo a 15 o más. En Casa de Álora Gibralfaro lo tenían a 8 € el año pasado, y en la caseta de Comisiones Obreras (números 45 y 46) encontrarás comida y bebida a precio amigo.

Importante: el agua

Ninguna caseta está obligada a darte agua potable, así que si te ofrecen un vaso gratis, es por pura cortesía.

Ahora ya lo sabes: con estos trucos, podrás bailar, comer y brindar sin que tu cartera se quede temblando. Y quién sabe… quizá hasta vuelvas a casa con la tripa llena y sin haber gastado un euro.