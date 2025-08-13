Así es Juan Faro, el influencer que podría estar detrás de la crisis entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

La historia de amor entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez podría estar atravesando su capítulo más turbulento. Según ha adelantado Lecturas y ha comentado el programa TardeAR, la pareja estaría “al borde de la ruptura” tras descubrirse que Sofía habría mantenido encuentros secretos con un hombre que no es otro que Juan Faro, uno de los influencers más mediáticos del momento.

Del perdón público… al escándalo

La noticia llega pocos días después de que Sofía publicara un sentido mensaje en redes sociales dedicado a Kiko, agradeciéndole su “impresionante capacidad de perdón” y describiéndolo como “mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea”. Palabras que, vistas ahora, cobran un significado muy distinto.

Juan Faro: musculatura, lujo y polémica

El nombre de Juan Faro no pasa desapercibido. Gallego, de 38 años y con más de 350.000 seguidores, este exagente de la Policía Nacional dejó el uniforme en 2017 para entregarse al culturismo y a una vida de alto voltaje en redes. Campeón europeo y mundial de culturismo, empresario de ropa deportiva, propietario de un gimnasio y apasionado de los coches de lujo, Faro es todo un personaje dentro y fuera de Instagram.

Pero su fama no está exenta de sombras. En diciembre de 2024 fue detenido en una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, pasando 101 días en la prisión de Estremera. Según él, salió libre con todos sus bienes intactos y mantiene que es inocente, asegurando que su arresto llegó justo antes de mudarse a Emiratos Árabes para establecer su residencia fiscal.

Encuentros discretos y silencio absoluto

Fuentes del programa TardeAR señalan que Sofía y Juan habrían mantenido “citas secretas” que Kiko habría descubierto recientemente, desatando la crisis. Marta López, colaboradora del espacio, afirma que Juan “no quiere hablar” y que “no tiene pareja”, aunque evita confirmar o desmentir el romance. Por ahora, ni Sofía, ni Kiko, ni el propio Faro han roto el silencio.