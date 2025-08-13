Lorena Moreno y su insólita fobia que podría romper la tradición familiar: “Si mi novio lo come, no le puedo besar”
La extraña fobia de Laura Moreno a un aperitivo típico español
Las aceitunas suelen ser el aperitivo estrella de cualquier mesa… salvo que te llames Lorena Moreno. La joven ha confesado en el programa Y ahora Sonsoles que vive con una fobia tan intensa hacia este encurtido que ni siquiera puede mirarlo sin sentir náuseas. Y lo más sorprendente: su familia es dueña de una empresa de aceitunas que jamás podrá heredar.
Una aversión desde la infancia
Lorena asegura que su rechazo es visceral y que la acompaña desde que tiene uso de razón. “Si me las ponen en la mesa, tengo que taparlas. Si las veo o las huelo, me entran muchas ganas de vomitar”, confesó, dejando claro que no es cuestión de manías pasajeras, sino de una ansiedad real.
Condiciona hasta su vida amorosa
La fobia llega a tal extremo que afecta incluso a sus relaciones. Si su pareja ha comido aceitunas, el beso queda automáticamente prohibido hasta que él se lave los dientes. “Hasta que no se lava, no puedo besarle”, reveló. Y ojo: jamás las ha probado. “Soy incapaz de tomarlas, ni siquiera me atrevo a llevarlas a la boca”.
El gran contraste familiar
Lo más irónico es que Lorena proviene de una familia de “maestros aceituneros” de toda la vida. La empresa, que ha pasado de generación en generación, sería su herencia natural… pero ella asegura que jamás podría ponerse al frente. “Me dan asco cuando están fermentadas y tienen el aliño”, explicó.
¿Una fobia heredada?
Curiosamente, este rechazo no es exclusivo suyo. “A mi bisabuela y a mi tía también les pasaba”, contó, abriendo la puerta a la posibilidad de que su repulsión tenga un componente familiar.
Por ahora, la joven seguirá esquivando este icónico aperitivo, aunque para el resto del mundo siga siendo sinónimo de tapeo, vermut y reuniones felices. En la vida de Lorena, las aceitunas son, y probablemente seguirán siendo, el enemigo número uno.
