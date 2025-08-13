Mario y Óscar Casas: vacaciones de ensueño en El Salvador con Melyssa Pinto y Ana Mena

La familia Casas al completo en El Salvador

Mario y Óscar Casas: vacaciones de ensueño en El Salvador con Melyssa Pinto y Ana Mena

Mario y Óscar Casas: vacaciones de ensueño en El Salvador con Melyssa Pinto y Ana Mena

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El verano ha reunido a uno de los clanes más atractivos del panorama nacional en un paraíso inesperado. Mario y Óscar Casas han puesto rumbo a El Salvador para disfrutar de unos días de desconexión, y lo han hecho acompañados de sus parejas, Melyssa Pinto y Ana Mena, en lo que se ha convertido en la escapada más romántica y familiar del año.

Un viaje con sabor a estreno

No se trata de unas vacaciones cualquiera. Para Mario y Melyssa es su primer viaje oficial junto a toda la familia Casas, una señal más de que su relación va viento en popa, aunque ninguno de los dos la haya confirmado abiertamente. En cambio, Ana Mena y Óscar viven su romance con naturalidad y no han dudado en compartir instantáneas que rezuman complicidad.

Al Suave House: lujo frente al mar

El destino elegido no podía ser más idílico: la exclusiva villa Al Suave House, en la playa de El Zonte, considerada por Time como uno de los mejores lugares del mundo para visitar. Con piscina privada, vistas infinitas y un precio que ronda los 1.200 euros la noche, ha sido el refugio perfecto para el clan.

En esta aventura no han faltado Sheila y Christian Casas, el pequeño Daniel y una amiga muy cercana a la familia. Sheila, recién soltera, ha compartido vídeos divertidos desde la piscina, mientras Christian ha mostrado sus habilidades sobre la tabla de surf.

Paisajes, atardeceres y confidencias

Entre desayunos con vistas al Pacífico, baños al atardecer y largos paseos por la arena, las redes sociales de todos los miembros se han convertido en un escaparate de postales perfectas. Melyssa, sorprendida por la belleza del destino, confesaba: “Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista y ha resultado ser un paraíso”.

Ana Mena, por su parte, ha mostrado un momento íntimo tomando café en la terraza, capturado por Óscar. Los gestos hablan por sí solos: la conexión entre ambos es evidente y la relación está más que consolidada.

Noticias relacionadas y más

¿Foto oficial a la vista?

Aunque todavía no ha habido una imagen grupal que los reúna a todos, las coincidencias de localización no dejan lugar a dudas: el clan Casas está disfrutando de unas vacaciones únicas. Ahora, la pregunta que flota entre sus seguidores es si Mario se animará a publicar una foto junto a Melyssa, un gesto que, para muchos, sería la confirmación definitiva de su historia de amor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
  2. Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
  3. ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
  4. Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
  5. Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
  6. Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
  7. El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
  8. El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo

Así trabajan los servicios de extinción de la UME en el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Así trabajan los servicios de extinción de la UME en el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

Lorena Moreno y su insólita fobia que podría romper la tradición familiar: “Si mi novio lo come, no le puedo besar”

Lorena Moreno y su insólita fobia que podría romper la tradición familiar: “Si mi novio lo come, no le puedo besar”

El actor Santi Rodríguez habla sobre la enfermedad que le cambió la vida: "No la había oído nunca"

El actor Santi Rodríguez habla sobre la enfermedad que le cambió la vida: "No la había oído nunca"

Sucedió en la fiesta de un famoso actor asturiano en Ibiza: Leonardo DiCaprio, identificado por la Guardia Civil

Sucedió en la fiesta de un famoso actor asturiano en Ibiza: Leonardo DiCaprio, identificado por la Guardia Civil

Asturias vigila los incendios de León tras controlar el de Cangas del Narcea: "No descartamos que haya sido provocado"

Asturias vigila los incendios de León tras controlar el de Cangas del Narcea: "No descartamos que haya sido provocado"

La Mar de Ruido sacude Avilés con dos escenarios y una explosión de rock en vivo: este el programa completo

La Mar de Ruido sacude Avilés con dos escenarios y una explosión de rock en vivo: este el programa completo

Mario y Óscar Casas: vacaciones de ensueño en El Salvador con Melyssa Pinto y Ana Mena

Mario y Óscar Casas: vacaciones de ensueño en El Salvador con Melyssa Pinto y Ana Mena
Tracking Pixel Contents