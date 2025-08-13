Mario y Óscar Casas: vacaciones de ensueño en El Salvador con Melyssa Pinto y Ana Mena
La familia Casas al completo en El Salvador
El verano ha reunido a uno de los clanes más atractivos del panorama nacional en un paraíso inesperado. Mario y Óscar Casas han puesto rumbo a El Salvador para disfrutar de unos días de desconexión, y lo han hecho acompañados de sus parejas, Melyssa Pinto y Ana Mena, en lo que se ha convertido en la escapada más romántica y familiar del año.
Un viaje con sabor a estreno
No se trata de unas vacaciones cualquiera. Para Mario y Melyssa es su primer viaje oficial junto a toda la familia Casas, una señal más de que su relación va viento en popa, aunque ninguno de los dos la haya confirmado abiertamente. En cambio, Ana Mena y Óscar viven su romance con naturalidad y no han dudado en compartir instantáneas que rezuman complicidad.
Al Suave House: lujo frente al mar
El destino elegido no podía ser más idílico: la exclusiva villa Al Suave House, en la playa de El Zonte, considerada por Time como uno de los mejores lugares del mundo para visitar. Con piscina privada, vistas infinitas y un precio que ronda los 1.200 euros la noche, ha sido el refugio perfecto para el clan.
En esta aventura no han faltado Sheila y Christian Casas, el pequeño Daniel y una amiga muy cercana a la familia. Sheila, recién soltera, ha compartido vídeos divertidos desde la piscina, mientras Christian ha mostrado sus habilidades sobre la tabla de surf.
Paisajes, atardeceres y confidencias
Entre desayunos con vistas al Pacífico, baños al atardecer y largos paseos por la arena, las redes sociales de todos los miembros se han convertido en un escaparate de postales perfectas. Melyssa, sorprendida por la belleza del destino, confesaba: “Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista y ha resultado ser un paraíso”.
Ana Mena, por su parte, ha mostrado un momento íntimo tomando café en la terraza, capturado por Óscar. Los gestos hablan por sí solos: la conexión entre ambos es evidente y la relación está más que consolidada.
¿Foto oficial a la vista?
Aunque todavía no ha habido una imagen grupal que los reúna a todos, las coincidencias de localización no dejan lugar a dudas: el clan Casas está disfrutando de unas vacaciones únicas. Ahora, la pregunta que flota entre sus seguidores es si Mario se animará a publicar una foto junto a Melyssa, un gesto que, para muchos, sería la confirmación definitiva de su historia de amor.
