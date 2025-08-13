Preocupación por el estado de salud de Dioni, cantante de Camela, tras la cancelación de varios conciertos: "Lleva un tiempo un poquito malo de la voz"
Esto es lo que ha ocurrido
En una noche cargada de música y sentimientos, Rubén Martín, hijo de Dioni, integrante del mítico grupo Camela, se convirtió en protagonista absoluto del Festival Radiolé celebrado en Leganés. El artista no solo ofreció su talento sobre el escenario, sino que también quiso compartir momentos muy personales con el público, tanto sobre la delicada salud de su padre como sobre la felicidad de su reciente paternidad.
Durante su actuación, Rubén envió un cálido mensaje al Dioni, que atraviesa un momento complicado debido a problemas de voz que le han obligado a suspender varios conciertos. "Lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos. Y os parece que grabemos un vídeo y se lo paso, le pasamos un saludito entre todos: 'Marqués, estoy hoy aquí en Leganés con toda esta gente. Te mandamos un saludo enorme'", expresó ante los aplausos de un público volcado.
El concierto tuvo además un significado muy especial para el artista, ya que presentó por primera vez sobre el escenario a su hija de 15 meses, María Lucía. Visiblemente emocionado, confesó: "Para mí es un lujo y un placer estar esta noche con todos vosotros. Hoy para mí es un día muy especial porque desde hace 15 meses soy padre, tengo una niña preciosa que se llama María Lucía. Ha sido un regalo de la vida, nunca me imaginé el sentimiento que puede dar una niña, el cariño que puede dar una niña".
Llegas a mi vida
Como homenaje, interpretó para ella la canción Llegas a mi vida, compuesta especialmente con todo su cariño. "Y hoy voy a cantar una canción que compuse para ella, con todo mi cariño. Espero que la escuchéis y que os guste. Y para mi niña y para todos vosotros, con todo mi cariño: Llegas a mi vida", dijo antes de arrancar los primeros acordes, cerrando así una noche en la que música y emoción caminaron de la mano.
