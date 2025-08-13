¿Se rompe el clan de las Campos? La reacción de Alejandra Rubio tras las duras palabras de su tía Carmen Borrego: "Son tratados de menos"

La familia Campos vuelve a ocupar titulares tras las recientes declaraciones de Carmen Borrego, que han reavivado las especulaciones sobre una supuesta fractura familiar. La colaboradora televisiva aseguraba sentirse dolida porque, según sus palabras, tanto ella como su hijo, José María Almoguera, "son tratados de menos" dentro del propio clan.

El trasfondo de esta tensión no es nuevo. Desde hace meses, se habla de un distanciamiento progresivo entre Alejandra Rubio y su primo José María. Si bien la influencer siempre ha negado que exista un enfrentamiento directo - "nunca les he hecho de menos ni a ella ni a mi primo", ha declarado en 'Vamos a ver' -, lo cierto es que la frialdad en la relación ha sido evidente.

Sin embargo, la influencer ha optado por dar la espalda a la prensa al ser preguntada directamente por el supuesto enfrentamiento con su tía. La joven, que acababa de llegar a su domicilio, optó por no responder a las cuestiones de los reporteros y entró rápidamente en casa, esquivando las cámaras y micrófonos.

Silencio

Este silencio por parte de Alejandra, sumado a las palabras de su tía, mantiene viva la intriga sobre el verdadero estado de la relación familiar de las Campos. Aunque ninguna de las partes ha dado por roto el vínculo, los episodios recientes alimentan la narrativa de un clima tenso que, por ahora, parece lejos de resolverse.