Polémica anticipada
Santiago Segura responde a la filtración de 'Torrente 6' tras la indignación de la ultraderecha por hacer parodia de VOX
El cineasta cuestiona que se juzgue la película a partir de una imagen robada y recuerda que aún no se conoce el contexto de la historia.
Carlos Merenciano
La filtración de una escena del rodaje de 'Torrente 6', en la que el protagonista encabeza un mitin político para un partido ficticio llamado NOX, ha encendido el debate en redes sociales. El color verde de su imagen corporativa y el nombre de su líder, “Carrascal”, han llevado a muchos a ver una parodia directa de VOX y de su presidente, Santiago Abascal. Entre las críticas más sonadas, una usuaria calificó la idea de “indecencia” y “servilismo” por supuestamente ridiculizar a la ultraderecha mientras gobierna el PSOE, con algunos escándalos políticos a sus espaldas.
Santiago Segura no ha tardado en pronunciarse. Respondiendo a ese comentario, el actor y director replicó: “¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”. A otro usuario que pedía esperar al resultado final y defendía que “nadie entendería que Torrente entrase en política en otro partido que no fuera NOX”, el cineasta contestó con ironía: “¡Qué raro! ¡Un comentario inteligente y juicioso en esta red!”.
En paralelo, varios internautas han recordado que la saga 'Torrente' siempre ha caricaturizado a personajes y actitudes vinculadas a la derecha política, aunque algunos espectadores hayan interpretado al protagonista como un referente. “Siempre se ha reído de ellos, pero no se habían dado cuenta hasta ahora”, apuntaba uno de los comentarios más compartidos.
Finalmente, comparaban a Torrente con el personaje de Amador Rivas en 'La que se avecina', ya que muchos adolescentes lo han convertido en un reflejo en el que mirarse, cuando realmente se trata de una parodia de este tipo de personas, con la gran moraleja de que es un perdedor que nunca consigue sus sueños y se queda siempre solo.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo