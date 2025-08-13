Polémica anticipada

Santiago Segura responde a la filtración de 'Torrente 6' tras la indignación de la ultraderecha por hacer parodia de VOX

El cineasta cuestiona que se juzgue la película a partir de una imagen robada y recuerda que aún no se conoce el contexto de la historia.

Santiago Segura

Santiago Segura / Atresmedia

Carlos Merenciano

Madrid

La filtración de una escena del rodaje de 'Torrente 6', en la que el protagonista encabeza un mitin político para un partido ficticio llamado NOX, ha encendido el debate en redes sociales. El color verde de su imagen corporativa y el nombre de su líder, “Carrascal”, han llevado a muchos a ver una parodia directa de VOX y de su presidente, Santiago Abascal. Entre las críticas más sonadas, una usuaria calificó la idea de “indecencia” y “servilismo” por supuestamente ridiculizar a la ultraderecha mientras gobierna el PSOE, con algunos escándalos políticos a sus espaldas.

Santiago Segura no ha tardado en pronunciarse. Respondiendo a ese comentario, el actor y director replicó: “¿Por qué, a raíz de una imagen robada, reconstruir en tu cabeza y juzgar una película que ni siquiera has visto?”. A otro usuario que pedía esperar al resultado final y defendía que “nadie entendería que Torrente entrase en política en otro partido que no fuera NOX”, el cineasta contestó con ironía: “¡Qué raro! ¡Un comentario inteligente y juicioso en esta red!”.

En paralelo, varios internautas han recordado que la saga 'Torrente' siempre ha caricaturizado a personajes y actitudes vinculadas a la derecha política, aunque algunos espectadores hayan interpretado al protagonista como un referente. “Siempre se ha reído de ellos, pero no se habían dado cuenta hasta ahora”, apuntaba uno de los comentarios más compartidos.

Finalmente, comparaban a Torrente con el personaje de Amador Rivas en 'La que se avecina', ya que muchos adolescentes lo han convertido en un reflejo en el que mirarse, cuando realmente se trata de una parodia de este tipo de personas, con la gran moraleja de que es un perdedor que nunca consigue sus sueños y se queda siempre solo.

