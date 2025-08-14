Cristina Medina se sincera sobre su dura lucha contra el cancer: “Con el cáncer, todo el mundo aplaude porque estás viva… y tú estás reventada”

Lucía Salazar

A sus 54 años, Cristina Medina, la inolvidable Nines Chacón de La que se avecina, ha hablado sin filtros sobre uno de los capítulos más duros de su vida: el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2021. Lo ha hecho en 'Y ahora Sonsoles' ('YAS verano'), donde ha compartido el impacto físico y emocional de una enfermedad que, asegura, “es la muerte a pellizcos”.

Del shock a la lucha diaria

Cristina recuerda perfectamente el momento en que escuchó la palabra “cáncer”: “Es igual a muerte, eso es así. Quién diga lo contrario, miente”. Desde ese instante, dice, se activó un instinto de supervivencia que la mantuvo alerta durante meses: pruebas, operaciones, tratamientos… y más hospitales que días en casa. “Es un palo brutal y te asustas cuando te miras en el espejo”, confiesa.

Las frases que duelen más de lo que ayudan

Aunque sabe que muchas palabras vienen con buena intención, Cristina pide a los españoles que dejen de unir en la misma frase “cáncer” y “suerte”: “Sienta muy mal. Con el cáncer, todo el mundo aplaude porque estás viva… y tú estás reventada. Nadie lo entiende”.

Más apoyo emocional, por favor

Para la actriz, la atención médica necesita un cambio urgente: “Pondría a un psicólogo al lado del oncólogo, sí o sí”. Y no se ha quedado solo en la reivindicación: su experiencia la llevó a crear Oncolomeeting, una aplicación que conecta a pacientes, supervivientes y acompañantes para ofrecerse apoyo emocional y compartir experiencias.

Una lección de vida

Aunque la enfermedad quedó atrás, Cristina no olvida las carencias y retos que afrontó. Su mensaje es claro: el cáncer no solo es una batalla física, también emocional, y merece un acompañamiento a la altura. “Es la muerte a pellizcos… pero se puede sobrevivir”, concluye.

