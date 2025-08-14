Toda la verdad sobre la discusión de Gloria Camila Ortega y su novio en un aparcamiento de El Palmar: "Menudo aburrimiento"
Esto es lo que ha ocurrido
Gloria Camila Ortega y el cantante gaditano Álvaro García han sido los protagonistas de la última polémica. Tras compartir vacaciones en Cádiz y Madrid, donde se dejaron ver disfrutando de la familia, la pareja ha proyectado una imagen de complicidad y discreción, evitando exponer en exceso su relación ante los medios. Ella, que combina su faceta televisiva con escapadas familiares, siempre ha defendido que lo suyo con el artista es un camino tranquilo, sin etiquetas y respetando los tiempos de cada uno.
Tras una acalorada conversación en el aparcamiento de un restaurante de El Palmar, ambos subieron al coche y se marcharon sin bajar la ventanilla, esquivando cualquier declaración pública. Este silencio se suma a la actitud prudente que ella ha mantenido en lo relativo a su vida sentimental, especialmente tras los últimos acontecimientos familiares.
Poco después, se conocieron más detalles sobre el desencuentro. Según la tertuliana, la discusión se debió a un contratiempo con la reserva de alojamiento en la zona, lo que generó nervios y cierto malestar momentáneo. Restó importancia al asunto asegurando que, en cualquier pareja, "menudo aburrimiento si no se discute".
Tras terminar su jornada en 'TardeAr', la joven optó por no detenerse ante la prensa para responder sobre el motivo de una discusión con su pareja. El cantante, preguntado por la misma cuestión, se limitó a transmitir tranquilidad: "Gracias por todo. Todo bien, todo bien", zanjando así los rumores de crisis.
Discreción
En definitiva, la relación continúa su curso con normalidad, apostando por la discreción frente a la constante atención mediática y dejando claro que las diferencias puntuales no ponen en riesgo el vínculo que los une.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Asturias pulverizará el récord de calor, si la Aemet acierta: esta es la previsión
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro